Ensaios técnicos do Grupo Especial acontecem durante toda a semana

Luiza Monteiro fará em 2018 a sua estreia como rainha da Jucutuquara. Mas já conhece cada palmo do Sambão, pois desfila desde pequena. Luiza tem como inspiração a eterna rainha de Coruja, Tatiana Paysan, e é prima de Jordana Catarina, rainha do Pega. Tá no sangue mesmo! Crédito: Thamires Amon/Divulgação

Começaram nesta segunda-feira (22) e vão até quinta-feira os ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo Especial no Sambão do Povo. As agremiações simulam o desfile, com entrada aberta ao público.

Nesta segundo foi a vez da Boa Vista. Hoje à noite, Pega no Samba e Jucutuquara entram no sambódromo a partir de 20h30. Amanhã é a vez de Andaraí e MUG. Por fim, fecham o calendário na quinta-feira a Novo Império e a Unidos da Piedade.

O ensaio é fundamental para que as escolas calculem o tempo de desfile, o posicionamento das cabines de jurados e o canto dos componentes. Além disso, é uma oportunidade de testar as paradinhas e corrigir os erros a tempo do desfile oficial.

Esculhambação

Um dos blocos de carnaval mais famosos de Vila Velha, o Esculhambação está de volta. Depois de 12 anos, ele volta com força total, no próximo sábado, no final de semana que antecede o Carnaval de Vitória. Será na área de eventos do Shopping Vila Velha, com Flavia Mendonça, bateria da MUG, Sambadm e banda de marchinha.

Termômetro

Dizem que, para quem não é muito próximo do carnaval, o barracão da Imperatriz do Forte é o principal termômetro de que a folia está chegando: “Quando tem carro alegórico sendo decorado na Curva do Saldanha, é sinal que vai ter carnaval”. E vai ter mesmo! Já pode separar o confete.

Falou e disse

De Andressa Leal, ex-porta-bandeira eterna do carnaval, no Facebook: “Enquanto várias pessoas discutem carnaval e nem sabem que o senhor existiu, fico eu na saudade do verdadeiro responsável pelo Sambão do Povo”. Andressa é filha de Sinvaldo Siri, que idealizou toda a estrutura que as escolas utilizam hoje.

Ivetona





O carnaval de Olinda (PE) sempre surpreende. Além dos bonecos dos presidentes Trump (EUA) e Kim Jong-Un (Coreia do Norte), a Embaixada de Pernambuco anunciou um novo boneco: Ivete Sangalo grávida. Feita em fibra de vidro, a escultura já era utilizada, mas ganhou uma repaginada, com aumento das bochechas. Já a barriga demorou uma semana para ficar pronta.

Apelo

Faltando poucos dias para os desfiles, as escolas de samba fazem um apelo: gosta de samba e sabe cortar ou colar? Dê um pulo no barracão da sua escola, pois ainda há muita coisa para fazer, e toda ajuda é bem-vinda!

Grande procura

Diferente do início do mês, a procura por ingressos para os desfiles está grande na maioria das agremiações. Em algumas, já estão esgotados os ingressos de meia-entrada. Vale lembrar que as entradas também são comercializadas em todas as casas lotéricas, mas com taxa adicional.

Mistério

Dia desses já havia alegoria em cima da Segunda Ponte, com um pequeno trânsito atrás. Calma, gente. Ela ainda estava indo ser decorada.





Bate-papo com o carnavalesco

A partir de hoje, Ziriguidum traz uma série de entrevistas com os carnavalescos do Grupo Especial. O primeiro é Robson Goulart, da Boa Vista.

Este ano é marcado pelo seu retorno à Boa Vista, onde você já foi campeão. O que está preparando para o ano de 2018?





Estamos construindo um desfile grandioso para a Boa Vista. Porém, não será um desfile caracterizado pelo luxo, e sim pela criatividade. Teremos diversidade de materiais, alguns alternativos, outros reciclados. São soluções que dão bom visual, e são mais baratos. O luxo, acredito, vai ser o conjunto da escola.

Você assumiu a Boa Vista campeã em pleno ano de crise. Foi preciso mudar o seu projeto?

Na verdade, fizemos um primeiro projeto maior. Mas tive que fazer alterações e acabou que refiz todo o projeto para adaptar às condições da Boa Vista ao momento atual. Estamos reciclando muita coisa, mesmo.





Por exemplo...

Estamos utilizando bastante os materiais do desfile passado que voltaram para a quadra através do nosso projeto de devolução de fantasias. Como volta bastante material, já que o folião que devolve ganha desconto para o próximo desfile, conseguimos reaproveitar plumas e decorações passadas.

A Boa Vista tem como enredo o centenário de Nelson Mandela, que já fez parte do enredo de 2013. Qual linha você está seguindo para desenvolver o desfile deste ano?

Vamos apostar diretamente na história dele e na luta por igualdade racial e social. Também estamos levando vários tópicos importantes, como os direitos da mulher. É uma questão que tem a ver com a luta do Mandela e um tema atual.





Como será dividido o desfile da Boa Vista em 2018?

A Boa Vista vem com 1500 componentes, quatro carros, um tripé e 18 alas.

E qual é a sua principal aposta para o desfile? O que você indica que o folião preste atenção na Boa Vista?

Se eu tivesse que escolher um só momento dentro do desfile para indicar, eu iria sugerir o terceiro carro alegórico, que fala sobre o preconceito racial e a liberdade de expressão. Ficou uma alegoria bem criativa. É uma das mais simples do barracão, mas com um efeito que vai dar o que falar, pelo formato das esculturas.