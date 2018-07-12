Em Jardim da Penha, há sempre o medo de ser a próxima vítima

Em Vitória, a cada duas horas uma pessoa sofre esse tipo de violência. É o tipo de crime que faz crescer o medo nas ruas, afetando significativamente a qualidade de vida. Roubos e furtos não têm o peso dramático dos homicídios, mas são indicativos consistentes da sensação de insegurança.. É o tipo de crime que faz crescer o medo nas ruas, afetando significativamente a qualidade de vida.

A violência na Capital é típica da criminalidade que emerge das desigualdades sociais. Enquanto os homicídios são rotina nos bairros mais pobres, roubos e furtos são infortúnio sobretudo nas áreas mais nobres. É patente que há exceções, mas políticas eficientes de segurança pública precisam ter isso como cerne. As autoridades não podem, contudo, deixar de buscar mecanismos, recursos humanos ou tecnológicos, que inibam a ação de bandidos.

Vista Jardim da Penha Crédito: Edson Chagas

Não é coincidência que os bairros com mais ocorrências sejam aqueles onde não só há patrimônio de mais valor disponível, mas também maior possibilidade de rotas de fuga. Jardim da Penha, o mais visado, está incrustado entre avenidas de grande circulação e possui diversas saídas. O mesmo vale para Praia do Canto e Jardim Camburi. O monitoramento deve ser constante.