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Educação

Em defesa de Paulo Freire por uma educação libertadora no país

Paulo Freire e sua educação libertadora foram criados como um dos inimigos por parte da atua gestão federal e do atual modelo de fazer política. Ou de não fazer política

Publicado em 25 de Dezembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

25 dez 2019 às 04:00
Renata Bravo

Colunista

Renata Bravo

Paulo Freire, que morreu em 1997, é considerado um dos maiores educadores do mundo Crédito: Arquivo
Semana passada, em mais um episódio fatídico do nosso cotidiano político-social, o presidente Jair Bolsonaro chamou Paulo Freire de energúmeno. O ataque ao pensador brasileiro que alterou o paradigma da forma de educar no mundo todo não é novidade. Paulo Freire e sua educação libertadora foram criados como um dos inimigos por parte da atua gestão federal e do atual modelo de fazer política. Ou de não fazer política, como é o caso da pasta da Educação que, desde o início do ano, está literalmente parada, sem a apresentação de nenhum projeto que não seja a tentativa de impedir que o pensamento crítico seja realizado nas escolas e nas universidades.

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Uma das lições que Paulo Freire deixou é a de que “se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor”. E nesses dois últimos anos, principalmente, a partir da bandeira de “escola sem partido” e a maquiagem usada para criar um “bicho papão” de que professores querem criar crianças maconheiras e gays, o que temos presenciado é que cada vez menos se pretende que essa educação seja libertadora.
Temos visto também a disseminação de discurso de violência e de que todas as demandas sociais são “mimimi”. Em torno desse movimento, fala-se que não existe machismo, racismo, homofobia. E nessa onda de disseminação de violência, há a adesão dos próprios oprimidos, que relativizam o discurso e vendam os olhos para as agressões diárias que eles mesmo sofrem e para os ataques aos quais outras pessoas próximas também são submetidas diariamente, tudo para fazer parte do jogo, do governo, do aparecimento.

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Nesse jogo, há ainda o discurso de que são contra cotas, mas são as mesmas pessoas que se valem de figuras para cumprir suas próprias cotas. O governo federal cumpre suas cotas a partir do momento em que tem pessoas como o deputado negro Hélio Negão, a youtuber lésbica Karol Eller, o maquiador gay Agustin Fernandez enquanto aliados e que aparecem em fotos e vídeos abraçando o presidente. Eles são o que chamamos muitas vezes de “chaveirinho”. Essas cotas chancelam as falas infames que ouvimos repetidamente como “não sou homofóbico, até tendo amigos que são gays”.

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Não julgo esses “chaveirinhos”, ainda que sirvam como forma de atrapalhar as demandas de vários movimentos sociais. Felizmente, já me percebi vítima de violências diversas e luto pelas minhas causas. Cada um tem seu tempo de se perceber vulnerabilizado. Tomara que o tempo dessas pessoas que aderem ao discurso de opressor chegue logo e elas percebam de são apenas manobra para os opressores continuarem oprimindo. Enquanto isso, seguimos reconhecendo Paulo Freire e lutando por uma educação cada vez mais libertadora.

Renata Bravo

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