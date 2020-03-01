“A deficiência me ajudou a ser visto”

Em 2006, um fã do Amado e que gosta das minhas músicas também, não sabemos quem é, entregou uma fita cassete para ele em um show que ele veio fazer no Espírito Santo. O Amado ouviu a música “É Assim Que Eu Amo” e gravou, com direitos reservados, não sabia que a música era minha. Ele colocou o nome da música como “Força do Amor”, e não sabia o nome da música porque a fita era uma fita pirata. Ele colocou direitos reservados no DVD e CD, e fez uma homenagem aos compositores das músicas que ele gravou. Aí surgiu a amizade com o Amado Batista. Dez anos depois ele me convidou para participar de outro DVD dele e isso ajudou demais para que a minha música chegasse ao Brasil inteiro.