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EducarES de casa nova: saiba como chegar ao evento

Arena de profissões vai reunir especialistas para discutir sobre as diferentes gerações no mercado de trabalho. O encontro será 25 de setembro, a partir das 13h, em Santa Lúcia, Vitória.
Bianca Lemos

Bianca Lemos

Publicado em 

06 set 2024 às 17:42

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 17:42

Serginho Groisman
O jornalista e apresentador Serginho Groisman será o mediador da conversa entre os especialistas e plateia Crédito: Carlos Alberto Silva
Falta pouco para o Centro de Convenções de Vitória se transformar em uma verdadeira arena de profissões e conhecimento, e o responsável por isso será o EducarES 2024, evento realizado pela da Rede Gazeta que, neste ano, traz para a Capital um debate fundamental: a convivência entre diferentes gerações no ambiente de trabalho.
O evento, que acontece no dia 25 de setembro, a partir das 13h, vai reunir professores, estudantes, especialistas e público em geral para participar de uma conversa mediada pelo apresentador Serginho Groisman, com especialistas de diversas áreas de atuação.

Saiba como chegar ao evento:

A inscrição é gratuita e limitada. Se você já garantiu seu ingresso e não sabe como chegar ao Centro de Convenções, fique tranquilo. No mapa abaixo tem a localização exata do evento:

Linhas de ônibus que passam por lá:

  • 051. Santo Antônio / Consolação / Itararé
  • 052. Santo Antônio / Itararé / Consolação.
  • 151. Santa Martha / Rodoviária.
  • 172. Mário Cypreste / Itararé
  • 241. Mário Cypreste / Jardim Camburi via Leitão da Silva.
  • Para quem vai de Transcol, é preciso embarcar em uma linha com rota pela Reta da Penha, desembarcar na altura do hotel Sleep in e acessar a rua Constante Sodré, nas proximidades do Centro da Praia Shopping.
Confira no mapa a localização do evento que este ano será realizado no Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia.
Confira no mapa a localização do evento que este ano será realizado no Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia. Crédito: Divulgação

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