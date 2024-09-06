EducarES de casa nova: saiba como chegar ao evento

Falta pouco para o Centro de Convenções de Vitória se transformar em uma verdadeira arena de profissões e conhecimento, e o responsável por isso será o EducarES 2024, evento realizado pela da Rede Gazeta que, neste ano, traz para a Capital um debate fundamental: a convivência entre diferentes gerações no ambiente de trabalho.
O evento, que acontece no dia 25 de setembro, a partir das 13h, vai reunir professores, estudantes, especialistas e público em geral para participar de uma conversa mediada pelo apresentador Serginho Groisman, com especialistas de diversas áreas de atuação.
Saiba como chegar ao evento:
A inscrição é gratuita e limitada. Se você já garantiu seu ingresso e não sabe como chegar ao Centro de Convenções, fique tranquilo. No mapa abaixo tem a localização exata do evento:
Linhas de ônibus que passam por lá:
- 051. Santo Antônio / Consolação / Itararé
- 052. Santo Antônio / Itararé / Consolação.
- 151. Santa Martha / Rodoviária.
- 172. Mário Cypreste / Itararé
- 241. Mário Cypreste / Jardim Camburi via Leitão da Silva.
- Para quem vai de Transcol, é preciso embarcar em uma linha com rota pela Reta da Penha, desembarcar na altura do hotel Sleep in e acessar a rua Constante Sodré, nas proximidades do Centro da Praia Shopping.