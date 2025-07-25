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Profissões

EducarES 2025 abre inscrições e anuncia primeiros nomes da Arena de Profissões

Psicóloga Adriana Muller e arquiteto de soluções Guilherme Dornellas estão entre os nomes confirmados no evento, que discute carreiras e desafios do mundo do trabalho
Bianca Lemos

Bianca Lemos

Publicado em 

25 jul 2025 às 10:59

Publicado em 25 de Julho de 2025 às 10:59

O evento reúne estudantes e profissionais da educação para refletir, juntos, sobre os caminhos possíveis para o futuro profissional
O evento reúne estudantes e profissionais da educação para refletir, juntos, sobre os caminhos possíveis para o futuro profissional Crédito: Arthur Louzada
Já estão abertas as inscrições para o EducarES 2025, que acontece no dia 7 de agosto, às 13h, no Centro de Convenções de Vitória. Nesta edição, a tradicional Arena de Profissões traz nomes de peso para discutir os dilemas da juventude diante das escolhas de carreira.
Com o tema “Carreiras, profissões e desafios”, o evento é promovido pela Rede Gazeta e convida estudantes e profissionais da educação a refletirem sobre saúde emocional e as transformações do mundo do trabalho. A mediação será do ator e humorista Marcos Veras, que vem ao Espírito Santo para conduzir conversas com leveza e sensibilidade sobre esse momento decisivo na vida dos jovens.

Presenças confirmadas na Arena de Profissões

Entre os primeiros nomes confirmados estão a psicóloga e comentarista da CBN Vitória, Adriana Muller, e o arquiteto de soluções Salesforce, Guilherme Dornellas. Ambos trazem olhares complementares sobre como se preparar para o futuro profissional em meio às constantes mudanças.
Psicóloga e mestre em psicologia do desenvolvimento moral, Adriana traz uma leitura aprofundada sobre o papel da escola e da família na construção da identidade profissional dos jovens. Para ela, o processo vai muito além da escolha do curso ou da profissão.
“É papel da família e da escola ajudar o jovem a entender o que ele faz bem feito, quais são as suas habilidades, as suas competências, quais as profissões que vão permitir que ele ou ela coloque em prática os valores que realmente importam para esse jovem”, explica.
Já o arquiteto de soluções, Guilherme Dornellas, destaca a importância de manter a mente aberta diante das mudanças e incertezas do mundo profissional. Em um mercado cada vez menos previsível, ele reforça que não existe um único caminho certo e que recomeçar faz parte do processo.
“Aconselho os jovens a experimentarem diferentes áreas e ferramentas, sem medo de recomeçar ou mudar de rota. Tudo o que aprendemos no passado pode ser aproveitado em uma nova carreira. O fundamental é estar aberto às oportunidades, não ter pressa, aceitar os processos naturais da vida e não se desesperar por não ter um caminho linear”, destaca.
Em breve, outros especialistas que farão parte da Arena de Profissões serão divulgados
  • Serviço:
  • Data: 07/08 (Quinta-feira)
  • Hora: 13h
  • Local: Centro de Convenções de Vitória -   Rua Constante Sodré, 157 - Santa Lucia, Vitória - ES (Entrada pelo portão em frente ao "Posto Leitão
  • Inscrição gratuita: clique aqui

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