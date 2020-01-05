EDP flagra 57 mil ligações clandestinas na rede elétrica em 2019

No combate ao furto de energia em todos os 70 municípios sob sua concessão no Espírito Santo, somente no ano de 2019, a EDP fez mais de 126 mil fiscalizações de campo. Destas, 57 mil vistorias detectaram e removeram ligações clandestinas diretamente ligadas à rede da distribuidora, sem qualquer medição.
Em outros 69 mil casos, foram inspecionadas unidades consumidoras com suspeitas de irregularidades, tais como manipulações ou desvios no medidor.
O montante de energia recuperado foi 6,2% superior ao recuperado no ano de 2018. O volume energético recuperado, cerca de 150 GWh, seria suficiente para suprir o consumo do município de Guarapari por cerca de um ano.
A detecção de potenciais alvos de irregularidade é realizada por meio da análise, em boa parte feita através de computadores por meio de algoritmos, métodos e ferramentas estatísticas, dos diversos padrões de consumo dos clientes.