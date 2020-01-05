EDP flagra 57 mil ligações clandestinas na rede elétrica em 2019

Emaranhado de fios clandestinos, os famosos "gatos" Crédito: Arquivo AG

No combate ao furto de energia em todos os 70 municípios sob sua concessão no Espírito Santo, somente no ano de 2019, a EDP fez mais de 126 mil fiscalizações de campo. Destas, 57 mil vistorias detectaram e removeram ligações clandestinas diretamente ligadas à rede da distribuidora, sem qualquer medição.

Em outros 69 mil casos, foram inspecionadas unidades consumidoras com suspeitas de irregularidades, tais como manipulações ou desvios no medidor.

O montante de energia recuperado foi 6,2% superior ao recuperado no ano de 2018. O volume energético recuperado, cerca de 150 GWh, seria suficiente para suprir o consumo do município de Guarapari por cerca de um ano.