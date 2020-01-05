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  • EDP flagra 57 mil ligações clandestinas na rede elétrica em 2019
Leonel Ximenes

EDP flagra 57 mil ligações clandestinas na rede elétrica em 2019

O montante de energia recuperado pela concessionária foi 6,2% superior ao do ano de 2018. Volume reavido, cerca de 150 GWh, seria suficiente para suprir o consumo do município de Guarapari por cerca de um ano

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

05 jan 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Emaranhado de fios clandestinos, os famosos "gatos" Crédito: Arquivo AG
No combate ao furto de energia em todos os 70 municípios sob sua concessão no Espírito Santo, somente no ano de 2019, a EDP fez mais de 126 mil fiscalizações de campo. Destas, 57 mil vistorias detectaram e removeram ligações clandestinas diretamente ligadas à rede da distribuidora, sem qualquer medição.
Em outros 69 mil casos, foram inspecionadas unidades consumidoras com suspeitas de irregularidades, tais como manipulações ou desvios no medidor.

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O montante de energia recuperado foi 6,2% superior ao recuperado no ano de 2018. O volume energético recuperado, cerca de 150 GWh, seria suficiente para suprir o consumo do município de Guarapari por cerca de um ano.
A detecção de potenciais alvos de irregularidade é realizada por meio da análise, em boa parte feita através de computadores por meio de algoritmos, métodos e ferramentas estatísticas, dos diversos padrões de consumo dos clientes.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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