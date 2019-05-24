Suspensão de reajuste do pedágio da BR 101 é freio necessário

Praça de pedágio na BR 101 na Serra: aumento foi barrado na Justiça Crédito: Gazeta Online

É justo, portanto, que o reajuste tenha sido suspenso para compensar os atrasos no cronograma da Eco101. A decisão judicial tem caráter liminar e impede o aumento até 27 de junho, quando está marcada uma audiência de conciliação com a concessionária, a OAB-ES, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Ministério Público Federal (MPF). Um motorista que atravessa a BR 101 no Espírito Santo encontra apenas 8% da duplicação prevista para o sexto ano da concessão. Ele para nas praças de pedágio, paga as tarifas, sem que consiga visualizar uma evolução considerável das obras.. A decisão judicial tem caráter liminar e impede o aumento até 27 de junho, quando está marcada uma audiência de conciliação com a concessionária, a OAB-ES, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e o Ministério Público Federal (MPF).

O pé no freio é necessário para estabelecer as prioridades, mesmo que sob pressão. O contrato existe para ser cumprido em sua totalidade, mas até o momento o prejuízo recai sobre o usuário, que não é beneficiado por nenhuma contrapartida: continua utilizando uma rodovia com traçado ultrapassado, muitas vezes má conservada, e se expondo a acidentes.

É imprescindível também que haja mais transparência na metodologia do cálculo do reajuste. A concessão da BR 101 pode ser considerada um pacto da iniciativa privada com a sociedade que não pode continuar sendo permeado pela desconfiança. A concessionária precisa se empenhar no cumprimento de suas obrigações contratuais. Um compromisso que não deveria ser motivado por uma intervenção judicial, mas é importante que a força da lei se faça presente.

imbróglio no trecho norte por conta da preservação da Reserva Biológica (Rebio) de Sooretama, uma falha gravíssima na elaboração do contrato por parte do poder público. A empresa tem uma justificativa na ponta da língua para os atrasos (até o sexto ano de concessão 200 quilômetros da rodovia no Estado já deveriam estar duplicados): a demora dos licenciamentos ambientais. Não se nega o insustentável peso da burocracia brasileira, mas não cabe só a ela tanta leniência. Soma-se a isso o inacreditável, uma falha gravíssima na elaboração do contrato por parte do poder público.