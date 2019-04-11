Suspensão de radares e mais pontos na CNH na contramão do bom senso

O número de vítimas de violência no Brasil é praticamente igual ao índice de mortes no trânsito. A cada dez minutos, uma pessoa á assassinada no país; a cada 12 minutos, outra perde a vida em um acidente. O curioso é que enquanto muitos brasileiros bradam pelo punitivismo nos casos de homicídio, cobrando mais policiamento e penas mais severas, a visão sobre os crimes de trânsito é bem mais branda. A fiscalização rígida das vias, por exemplo, é pejorativamente chamada de “indústria da multa”. Esse contrassenso concretiza-se agora em duas medidas anunciadas pelo Planalto, primeiro com oe, em seguida, com o. O governo do pacote anticrime mostra-se bem seletivo com o tipo de infração que combate.