Redução dos problemas de segurança passa por medidas diversificadas

Neste momento em que o Brasil tanto fala em impostos, em função do imbróglio dae da perspectiva de, uma antiga questão continua muito viva: como o poder público pode ser mais eficiente na aplicação do dinheiro do povo, arrecadado por meio de pesada carga fiscal?

No. O quesito segurança pública concentra o maior número de pedidos de investimentos. Dos 10.246 apontamentos feitos pela população, 1.846, o equivalente a 18%, foram para esse setor, refletindo o mal-estar provocado pela violência, em formas de assassinatos, assaltos, agressões, roubos, gargalos do sistema prisional e outras aflições.

Houve diminuição na quantidade de homicídios nos cinco primeiros meses de 2019, mas o cenário continua inaceitável. A média supera duas ocorrências por dia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, entre 1º de janeiro a 4 de junho deste ano foram registrados 449 assassinatos. São 72 menos que os 521 do mesmo período de 2018, mas ainda assim permanece clima semelhante ao de uma guerra.