Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Promoção de filho de Mourão no Banco do Brasil é inadequada
Opinião da GAZETA

Promoção de filho de Mourão no Banco do Brasil é inadequada

Mais do que nunca, vale a máxima no governo Bolsonaro: "À mulher de César não basta ser honesta, tem de parecer honesta"

Públicado em 

09 jan 2019 às 00:59

Colunista

Presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão exibem uma bandeira nacional durante discurso no parlatório do Palácio do Planalto. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A ascensão do filho do vice-presidente Hamilton Mourão ao cargo de assessor especial da presidência do Banco do Brasil é inadequada. Mesmo que Antonio Hamilton Rossell Mourão seja um funcionário de carreira da instituição, o salto para um cargo com salário estimado em R$ 36 mil dias depois de o seu pai tomar posse pode sugerir que ainda há espaço para os “amigos do rei”, ao contrário do que enfatizaram tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, na véspera, por ocasião da posse dos presidentes da Caixa, do BNDES e do Banco do Brasil.
Membros de um governo que se elegeu prometendo combater a corrupção e os privilégios têm de dar o exemplo. Mesmo que o filho de Mourão tenha de fato méritos para ocupar o cargo, como defendeu o pai. Mais do que nunca, vale a máxima: “À mulher de César não basta ser honesta, tem de parecer honesta”.
 

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Banco do Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é morta após ser atacada pelo próprio pitbull em casa no MA
Imagem de destaque
Descubra como o signo de Touro lida com o dinheiro
Imagem de destaque
Santa Teresinha: como fazer a Novena das Rosas para alcançar uma graça

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados