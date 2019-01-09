Promoção de filho de Mourão no Banco do Brasil é inadequada

A ascensão do filho do vice-presidente Hamilton Mourão ao cargo de assessor especial da presidência do Banco do Brasil é inadequada. Mesmo que Antonio Hamilton Rossell Mourão seja um funcionário de carreira da instituição, o salto para um cargo com salário estimado em R$ 36 mil dias depois de o seu pai tomar posse pode sugerir que ainda há espaço para os “amigos do rei”, ao contrário do que enfatizaram tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, na véspera, por ocasião da posse dos presidentes da Caixa, do BNDES e do Banco do Brasil.