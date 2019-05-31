Ponte Florentino Avidos sem iluminação é apagão do poder público

Cinco Pontes ainda sem luz mesmo após bandidos matarem ciclista Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

A relação entre iluminação pública e redução da criminalidade é bandeira sempre hasteada entre especialistas em segurança pública. É algo cristalizado, que melhora assim a qualidade de vida das pessoas.

a ponte Florentino Avidos, que liga Vitória a Vila Velha, siga com vários trechos às escuras, pouco mais de duas semanas após o assassinato do ciclista Carlos Renato Souza, no último dia 14. Uma morte que causou justa comoção pela banalidade. Mas essa regra de ouro não impede que, pouco mais de duas semanas após o assassinato do. Uma morte que causou justa comoção pela banalidade.

que chegou a motivar protestos de ciclistas, tenha mobilizado o poder público a ao menos dar uma resposta à sociedade da sua presença no local. Os transeuntes continuam sem contar com nenhuma segurança. É incrível que nem mesmo um crime de tamanha repercussão,, tenha mobilizado o poder público a ao menos dar uma resposta à sociedade da sua presença no local. Os transeuntes continuam sem contar com nenhuma segurança.

Não falta apenas luz, a reclamação é também de falta de policiamento. Reportagem da TV Gazeta de quarta-feira mostrou o breu no caminho de pedestres e ciclistas nessa travessia do medo. Na edição de hoje, o descaso das autoridades ganhou as páginas deste jornal.

A passarela é usada por trabalhadores e estudantes, muitas vezes sem outra opção de transporte. E, como brilhantemente definiu o cicloativista Fernando Braga na reportagem, o ladrão cobra pedágio dessas pessoas, colocadas dessa forma ainda mais à margem da mobilidade urbana.

passageiros de um ônibus do Sistema Transcol foram vítimas de um assalto justamente quando passavam pelas Cinco Pontes: os bandidos embarcaram um pouco antes, cometeram o crime e abandonaram o veículo após atravessarem a ponte. A população acaba sem escolha, refém da violência a pé ou em um coletivo. Quem passa pela região de carro também não pode se descuidar. No transporte público, também falta segurança. No início deste mês,: os bandidos embarcaram um pouco antes, cometeram o crime e abandonaram o veículo após atravessarem a ponte. A população acaba sem escolha, refém da violência a pé ou em um coletivo. Quem passa pela região de carro também não pode se descuidar.