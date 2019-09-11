Palavra de Bolsonaro sobre CPMF foi dada, espera-se que seja mantida

, com alíquota de 0,20% nas movimentações no débito e crédito e de 0,40% para saques e depósitos em dinheiro. Nada justifica as transferências no cerne do imposto, encarecendo as movimentações financeiras. A anacronia de uma medida nesses termos é flagrante: o antes apelidado “imposto do cheque” passaria a incidir numa cadeia de transações pulverizadas, cada vez mais simplificadas pela tecnologia. Um absurdo imaginar, por exemplo, quepassassem a ser afetados por uma nova CPMF. Seria um regresso contraproducente no contexto das inovações no setor financeiro.