Educação e trabalho devem atuar juntos para desenvolvimento do país

Menino estuda em casa: na educação domiciliar pais ou tutores assumem o processo de aprendizagem Crédito: shutterstock

educação e mercado de trabalho costumam envolver algumas posturas atravessadas, que mais atrapalham do que ajudam o Brasil a enfrentar problemas históricos. De um lado, há quem tenha uma visão reducionista do ensino como mera formação de mão de obra. Do outro, há aqueles que abominam esse viés utilitarista, o que é saudável, mas chegam ao extremo de achincalhar a existência de cursos profissionalizantes. Erram ambos. E enquanto o país insistir em qualificações tecnicistas ou em uma educação formal completamente descolada da empregabilidade, os prejuízos se acumularão. Os debates em torno da relação entree mercado decostumam envolver algumas posturas atravessadas, que mais atrapalham do que ajudam o Brasil a enfrentar problemas históricos. De um lado, há quem tenha uma visão reducionista do ensino como mera formação de mão de obra. Do outro, há aqueles que abominam esse viés utilitarista, o que é saudável, mas chegam ao extremo de achincalhar a existência de. Erram ambos. E enquanto o país insistir em qualificações tecnicistas ou em uma educação formal completamente descolada da empregabilidade, os prejuízos se acumularão.

A simbiose entre esses dois direitos fundamentais, a educação e o trabalho, não se traduz apenas em desenvolvimento econômico, mas também social. Não à toa são garantias da Constituição Cidadã. As falhas no sistema de ensino brasileiro e a baixa escolaridade da população estão na raiz das desigualdades. Não enfrentar esse problema é colocar areia na engrenagem do país e perpetuar a exclusão histórica de uma grande parcela dos brasileiros, que vivem à margem da cidadania.

Alguns dados de um levantamento robusto sobre a renda bruta dos capixabas feito pela repórter Mikaella Campos para este jornal provam esse entrelaçamento. A partir de dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2017, a reportagem decifrou o perfil das pessoas que atuam no mercado formal e chegou ao cenário de que, das 565 mil pessoas do Espírito Santo que recebem salário menor do que R$ 2 mil, mais da metade, 306 mil, têm ensino médio completo. Proporcionalmente, provou-se o que já se imagina: quanto menor a escolarização, menor a renda.

Se acrescentarmos à equação a dificuldade de acesso a ensino de qualidade e de permanência na escola enfrentada pelos estratos mais pobres da sociedade, temos então o círculo vicioso que sustenta e alarga o abismo social brasileiro.

Esse quadro torna-se cada vez mais preocupante, uma vez que novas tecnologias do setor produtivo, da agricultura às empresas digitais, substituem cada vez mais funções por sistemas informatizados, empurrando os trabalhadores para o desemprego ou o mercado informal, onde a renda é ainda menor. O desemprego estrutural avança mais fortemente em países em que a educação não consegue acompanhar o ritmo do desenvolvimento econômico. E esse descompasso é fatal para a economia, mas principalmente para os cidadãos.