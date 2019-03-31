Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Opinião da GAZETA

De volta à vida real

A educação no país é um assunto sério demais para estar sendo tratada de forma tão amadora e distante da realidade pelo MEC

Publicado em 31 de Março de 2019 às 00:03

Públicado em 

31 mar 2019 às 00:03

Colunista

Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado-6/2/2015
A fraca atuação de Ricardo Vélez Rodríguez no Ministério da Educação (MEC) é algo fora de qualquer contestação, uma inabilidade que não condiz com a notabilidade do cargo. Sua participação na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados nesta semana confirmou o despreparo. É ultrajante que um setor tão crucial esteja sendo tratado com tamanho amadorismo. Em quase cem dias de governo, não há planejamento estratégico, só um evidente desperdício de energia contra as assombrações ideológicas, que se tornaram uma obsessão, quando a educação carece tanto de políticas públicas que assegurem acesso e qualidade. Um desdém pela vida real que faz parecer que somos uma potência do ensino, com índices altíssimos de rendimento.
Assim, a desmoralização de Vélez Rodríguez se concretizou no Planalto na sexta-feira, quando Jair Bolsonaro, ele próprio, nomeou um militar para o cargo de secretário-executivo, a segunda posição na hierarquia da pasta, balançando ainda mais a corda bamba do ministro. Em outras ocasiões, o ministro chegou a ter sua autoridade afrontada.
Há certa ironia na crise do MEC: houve tanta preocupação, por parte do presidente, de se distanciar de indicações partidárias que faltou malícia para antever que nem só políticos inflamam a fogueira das vaidades. O jogo de forças entre discípulos de Olavo de Carvalho, militares e evangélicos pelo controle da pasta é apenas um novo viés da disputa de poder e da ambição política. Nocivo de igual maneira.
O ministério à deriva – com 15 exonerações contabilizadas, cargos estratégicos ainda vagos, mudanças repentinas de ações e total falta de articulação – já afeta os Estados, o Espírito Santo entre eles. Para se ter uma ideia de como a crise no MEC é mais próxima do cidadão do que se imagina, reportagem publicada por este jornal mostrou que as redes municipais de ensino ainda aguardam a contratação de monitores. Faltam livros didáticos. O impasse também está travando a implementação da Nova Base Comum Curricular. Um ministério que nada propõe, mas com mérito se indispõe com o próprio planejamento. E com sua própria sombra.
Brincar com a educação do país, em função de interesses tão pulverizados e irrelevantes, é uma irresponsabilidade com o próprio futuro. A educação brasileira não carece de gurus. O que anda faltando é gerenciamento, a visão que enxergue o que é essencial e descarte o festival de besteiras que não leva o país a lugar nenhum.

Tópicos Relacionados

Educação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suzuki GSX-8S linha 2026 estreia novas cores e ganha força nas média-alta cilindrada
Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: 6 cuidados essenciais para manter a saúde vocal
Mulher usando protetor solar em bastão
Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados