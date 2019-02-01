Congresso tem que encarar as prioridades do país

Crédito: Pedro França/Agência Senado

Não há mais inocência; não se espera que o Congresso mais renovado das últimas duas décadas inicie os trabalhos hoje rompendo com a velha política, mesmo que as urnas tenham mandado um recado claro ao rejeitarem partidos e políticos tradicionais. A realidade é outra. Não há ambiente para rupturas abruptas, pois o presidencialismo de coalizão, com seus vícios, ainda resiste. Mas nem por isso o otimismo deve ser enterrado, há muito trabalho a ser feito nesta nova legislatura que dependerá de um novo fôlego dos escolhidos em outubro.

A Câmara teve 47% de renovação, enquanto no Senado a mudança foi ainda mais significativa, com 87%. Contudo, a disputa pela presidência das Casas anda seguindo o roteiro de sempre. Rodrigo Maia (DEM-RJ) é favorito para se reeleger na liderança dos deputados, enquanto no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL) caminha a passos largos para ocupar o cargo pela quinta vez.

Há quem defenda que a experiência política de ambos pode até ser benéfica para conduzir uma massa de parlamentares novatos, num momento crucial para o país, que depende de reformas para se reerguer. Mas, ao mesmo tempo, são duas raposas políticas que simbolizam as velhas práticas.

O novo Congresso terá de se esforçar para encontrar um caminho que alie condutas mais éticas, abandonando, mesmo que paulatinamente, o toma lá, dá cá, com atuações eficientes, que mostrem resultados. Distrações precisam ser evitadas, sem desperdício de energia para cumprir pautas coadjuvantes, principalmente as ligadas aos costumes.

O Congresso, sabe-se, está mais conservador, mas o Brasil tem pressa, e os canais que possibilitam a mediação política da democracia representativa devem estar abertos neste primeiro momento para a agenda prioritária. Tocar as reformas na economia, começando pela Previdência, é a maior urgência do país. Encaminhar as privatizações também é importante atrair investidores locais e internacionais.