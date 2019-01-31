Casagrande, como governador, não pode se descuidar do Banestes

Agência do Banestes em Vitória Crédito: Arquivo

Menos de 24 horas após ter sido empossado, o novo presidente do Banestes, Vasco Cunha Gonçalves, foi alvo da Operação Circus Maximus por fraudes do Banco Regional de Brasília, no qual também ocupou a presidência. O timing da Polícia Federal pode não ter beneficiado o governo Casagrande, causando uma reviravolta digna da ficção, mas com consequências inconvenientemente realistas. Mas antes tarde do que mais tarde ainda, o Banestes agradece. O executivo veio a Vitória como um convidado para ocupar um importante cargo e acabou deixando a Capital numa situação constrangedora. Cumpre agora prisão preventiva no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

A investigação não tem relação com o banco capixaba, vale ressaltar. O governador Renato Casagrande demonstrou agilidade ao decidir designar um interino ainda na manhã de terça-feira, quando foi deflagrada a operação. A manutenção de Vasco no cargo era inviável. Um executivo sob suspeição, alvo de investigações da Polícia Federal, não poderia estar à frente de um banco, colocando em risco a sua credibilidade. A gestão de uma instituição financeira exige não só currículo irretocável, como também conduta ilibada. No decorrer do dia, o próprio executivo renunciou ao cargo. Seu perfil técnico havia sido celebrado, passava a mensagem certa ao mercado, de isenção política. Contudo, as acusações, pelas quais terá amplo direito de defesa, tornaram a situação do agora ex-presidente insustentável.