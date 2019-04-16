Burocracia na saúde ignora corrida contra o tempo de quem tem diabetes

Maria Souza dos Santos corre risco de ficar cega Crédito: Fernando Madeira

“É capaz de eu morrer antes de conseguir me tratar.” O lamento da dona de casa Maria Souza dos Santos , de 73 anos, não é um episódio isolado do descaso com os pacientes de diabetes no Estado. São centenas de pessoas na mesma situação que a dela, correndo o risco de perder a visão porque o poder público fecha os olhos para a urgência que envolve o tratamento da retinopatia diabética, complicação decorrente da doença, que ocorre principalmente por falta de acompanhamento médico.

Sem meias palavras, o aumento nos casos de cegueira em razão da diabetes entre os mais pobres está ligado à omissão na saúde pública, cuja gestão ainda é incapaz de promover a assistência necessária, no tempo certo. Diagnósticos tardios contribuem para a deterioração da visão, numa doença que, sem tratamento, torna-se uma bomba-relógio. A demora no atendimento e a burocracia não ajudam nessa corrida contra o tempo.

Falta atendimento eficiente na atenção básica para detectar precocemente a doença. É uma etapa fundamental, pois no Estado há quase 90 mil pessoas que não sabem que são diabéticas, um número que chega a cerca de 30% das pessoas com a enfermidade. Quanto mais cedo se dá início ao tratamento – que inclui não só medicamentos, mas também mudanças no estilo de vida, principalmente na alimentação –, maiores as chances de se ter qualidade de vida, sem prejuízos à saúde.