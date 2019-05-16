Bolsonaro devia ler mais a Bíblia

Manifestantes chegam à Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: José Carlos Schaeffer

Os protestos foram convocados por entidades ligadas a sindicatos, movimentos sociais e partidos políticos. Também participaram da mobilização integrantes de instituições de ensino, de universidades públicas e institutos federais. Além de militantes sindicais ou partidários, havia nas ruas estudantes e professores das redes estadual e federal. Minimizar esse tipo de protesto e brigar com as ruas pode ser grave erro político.

Bolsonaro é cristão e costuma citar passagens da Bíblia. Seu lema de campanha era “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. “Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", costuma repetir. Deveria talvez dedicar mais atenção ao que dizem outros trechos das sagradas escrituras. “Não ofendas a população inteira de uma cidade, não te lances no meio da multidão”, diz o livro Eclesiástico.

O presidente já demonstra certa falta de habilidade política ao lidar com o Congresso. Tem sofrido sucessivas derrotas. A reforma da Previdência tramita a passos lentos. Ao atacar assim um movimento legítimo, natural numa democracia, ele joga lenha na fogueira e turva ainda mais o ambiente político, já tensionado desde a sua posse.