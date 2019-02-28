Ataque em Caratoíra reforça a sensação de desamparo dos moradores

. Para quem perde uma pessoa amada para a violência, é a única forma de descrever o vazio que fica. Para a sociedade, em especial a comunidade que é cenário da barbárie, as sensações também são as piores: a de que o desamparo persiste e é questão de tempo para que tragédias se repitam.

Porque não faz tanto tempo que o terror se instalou no Morro do Moscoso, também na região do Centro de Vitória, deixando três mortos e dois feridos, em janeiro, na região limítrofe com o Morro da Piedade, outra comunidade que vem sofrendo com a guerra do tráfico.

. Não é aceitável permitir que tanta gente tenha que viver em constante estado de pânico, reféns do medo. Nem mesmo os momentos mais felizes, como a boa colocação da escola de samba do bairro, podem ser comemorados em paz.

O ano de 2018 foi marcado pela violência nos morros da região, principalmente na Piedade, e 2019 tampouco está dando trégua. É preciso investigar a fundo o que motivou que bandidos descarregassem cerca de 50 tiros neste ataque, segundo testemunhas, mas sabe-se que a guerra nas comunidades vem mudando a configuração do tráfico em Vitória. Cabe às forças de segurança antecipar os passos desses criminosos, num esforço integrado de combate à violência, com imposição de mais autoridade e desenvolvimento perene de políticas de Estado.