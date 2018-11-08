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Varejista de roupas

Zara anuncia loja on-line em mais 106 países

A partir desta quinta-feira (8), as coleções globais femininas, masculinas e infantis da marca estarão disponíveis em 202 mercados

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 13:16

Publicado em 

08 nov 2018 às 13:16
Fachada da loja da Zara Crédito: Shutterstock
A varejista de roupas espanhola Zara disponibilizará produtos on-line para compradores em mais 106 países, muitos deles na África, anunciou a empresa que controla a marca Inditex. Apesar do aumento de 41% em 2017, as compras on-line respondem por apenas 10% das vendas líquidas do grupo Inditex, ficando atrás de algumas concorrentes. Na quarta-feira, após o anúncio, as ações da empresa fecharam em alta de 5,2%, segundo maior ganho no índice acionário espanhol.
A Inditex informou que muitos dos novos mercados no exterior são africanos, incluindo Angola, Costa do Marfim, Senegal e Gana. A loja on-line também será lançada em várias regiões do Caribe e na Indonésia, disse a companhia.
Os países ou territórios que não possuem lojas físicas da Zara poderão acessar uma página dedicada a eles a partir desta quinta-feira, com os pedidos sendo processados na Espanha.
“A partir de quinta-feira, as coleções globais femininas, masculinas e infantis da Zara estarão disponíveis em um total de 202 mercados, recebendo suporte da loja integrada e da plataforma on-line”, disse a empresa em comunicado.
Entretanto, dos 202 mercados, 47 ainda não contam com a opção de compras on-line. Um representante da Inditex disse que a empresa irá expandir ainda mais a sua oferta on-line, visando ter todas as suas marcas disponíveis virtualmente até 2020, como já havia sido anunciado.

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