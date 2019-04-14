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Neste domingo

WhatsApp, Facebook e Instagram voltam a funcionar após apagão global

As reclamações acerca de todos os serviços começaram antes das 8h

Publicado em 14 de Abril de 2019 às 13:52

Publicado em 

14 abr 2019 às 13:52
Redes sociais Crédito: Pixabay
WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram voltaram a funcionar após ficarem fora do ar por cerca de duas horas na manhã deste domingo (14). Todos os serviços pertencem à empresa de Mark Zuckerberg.
As reclamações acerca de todos os serviços começaram antes das 8h. Pouco mais de uma hora depois, alguns usuários já relatavam sinais de retorno no WhatsApp, o mais afetado de todos, mas ainda de forma intermitente. Perto das 10h, o sistema estava regularizado.
Antes disso, às 8h45, Facebook, Messenger e Instagram passaram a funcionar nas versões para celular, mas os sites para computador só voltaram mais tarde.
Os relatos de instabilidade, segundo o site Downdetector, que coleta relatos de usuários sobre problemas em diferentes sistemas, se espalharam por todo o mundo.
Outro site que recebe reclamações de usuários sobre indisponibilidade de serviços, o Outage Report, também registrava problemas globais nos serviços.
O Facebook não se pronunciou ainda em seus canais oficiais. A Folha de S.Paulo entrou em contato e aguarda resposta da empresa.
Como de praxe, os usuários foram para o Twitter reclamar e buscar informações. Ao procurar pelos nomes dos serviços na rede social, assim como no Downdetector, aparecem relatos de problemas pelo globo -e em vários idiomas.
FUSÃO
Os serviços que ficaram offline neste domingo estão no centro de uma grande fusão planejada pelo Facebook para este ano. A empresa diz que vai integrar os aplicativos de mensagem permitindo que um usuário do Facebook consiga conversar com alguém que só usa o WhatsApp.
De acordo com anúncio oficial feito pela empresa em março, a interoperabilidade também se estenderá ao SMS.

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