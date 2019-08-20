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Inovação

WEG avalia expansão de fábrica em Linhares e investe em tecnologia

Planta no Estado é uma das maiores do grupo e também a mais automatizada. Aumento da capacidade depende de melhora da economia nos próximos três anos

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 17:06

Cpa CBN

Cpa CBN

Publicado em 

20 ago 2019 às 17:06
Fábrica da WEG em Linhares Crédito: WEG/Divulgação
Com uma produção diária de 35 mil motores por dia na unidade de Linhares e com 2,5 mil funcionários, a WEG espera uma retomada da economia nos próximos três anos para tocar um plano de expansão no Estado. Com uma fabricação voltada apenas para o mercado interno, a intenção é no futuro exportar o que é feito no Espírito Santo para outros países.
Segundo o diretor de Engenharia da companhia, Milton Castella, a unidade capixaba, além de ter um nível de automação maior do que das outras indústrias do grupo, está se tornado independente e um dos motivos é o investimento que a companhia tem feito em tecnologia e inovação.
>Brasil e ES precisam de reformas para seguir caminho do crescimento
“A planta de Linhares é uma das maiores que temos fora da matriz. Os processos de lá foram alinhados para ter uma produção de alto volume. Estamos capacitando nossos funcionários para atuarem em laboratórios de desenvolvimento”, revela Castella que estará nesta quarta-feira em Vitória para participar do Fórum IEL de Gestão.
O executivo explica que a fábrica de Linhares está próxima de atingir a capacidade máxima. “Nós estamos com uma excelente produção. Vejo que estamos retomando o crescimento. O produto que fazemos em Linhares, que atende a linha branca e motores comerciais, é o primeiro a sentir a retomada da economia. Estamos confiantes que o ano será bom.”
Castella não fala qual será o valor investido na expansão da planta, inaugurada em 2011. “Existe uma proposta para melhorar a eficiência, aumentar a competitividade em Linhares e mesmo uma possibilidade de exportar. Já a expansão estão nos planos, mas desde que o mercado cresça”, destaca.
 

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