Veja se cumpre as novas regras para evitar bloqueio do Bolsa Família

- URGENTE -



AS INFORMACOES DO SEU CADASTRO UNICO INDICAM QUE ALGUEM DA SUA FAMÍLIA PRECISA REGULARIZAR O CPF.



PROCURE O SETOR RESPONSAVEL PELO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO OU A RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZAR A SITUACAO E EVITAR O BLOQUEIO DO SEU BOLSA FAMILIA.



INFORMACOES DISQUE SOCIAL - 121



MOTIVO - CPF IRREGULAR