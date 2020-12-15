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Pandemia

Vacinar população é mais barato que prolongar auxílio do governo, diz BC

De acordo com o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, não há espaço fiscal para prolongar os gastos públicos

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 14:00
Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto
Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto Crédito: Raphael Ribeiro/BCB
O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou, nesta terça-feira (15), que vacinar a população é mais barato que prorrogar os programas emergenciais do governo de enfrentamento à pandemia da Covid-19.
Segundo ele, não há espaço fiscal para prolongar os gastos públicos.
"Há um foco nas vacinas, em quem vai conseguir antes e a logística, o mercado está focado nisso também", disse em evento virtual GZero LatAm Forum 2020, promovido pela Eurasia Group e transmitido pela B3.
O presidente do BC afirmou que não há espaço fiscal para prolongar gastos públicos.
"Entre os emergentes ficamos melhores, mas gastamos mais. Tivemos melhora nas previsões para a queda da atividade econômica, antes era de 10%, agora está entre 4% e 4,2%. Quando observamos a dívida pública e o risco, nos perguntamos, vale a pena?", questionou Campos Neto.

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Segundo ele, os gastos com a pandemia foram necessários, mas é necessário passar a mensagem ao mercado de que há intenção de retorno à austeridade fiscal, ou haverá piora no perfil da dívida.
"A discussão agora é de como vai ser o gerenciamento dessa dívida. O efeito colateral da dívida alta é que vamos mudar o seu perfil, que começará a ser financiada no curto prazo."
Ao ser questionado sobre risco de dominância fiscal, quando a política fiscal tem maior peso na política monetária, o presidente do BC não descartou a possibilidade.
"Estamos em um período em que a vacina está chegando e governo decidiu investir nisso. Se nada funcionar e voltarmos a situação de crescimento baixo e inflação ruim, a gente vai ter esse cenário de dominância fiscal", afirmou.

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