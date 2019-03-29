Um ano do novo aeroporto: voos para fora do país longe de decolar

Aeronave sendo abastecida no Aeroporto de Vitória Crédito: Luísa Torre

Após 16 anos de idas e vindas nas obras, há exato um ano o novo Aeroporto de Vitória era inaugurado. Mas a novela envolvendo o terminal parece não terminar. O novo capítulo dessa história é a tão esperada internacionalização. Ainda não há previsão de quando Vitória terá o seu primeiro voo comercial para o exterior.

A expectativa é que o processo seja finalizado antes da nova concessionária Zurich Airport assumir a administração do sítio aeroportuário. Porém, tudo vai depender se a burocracia vai permitir.

De acordo com a Infraero, as instalações do Eurico de Aguiar Salles já estão aptas para receber operações internacionais. Porém, ainda falta a liberação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o que deve acontecer em julho.

A Anac, por sua vez, informa que precisa de relatórios da Polícia Federal, da Anvisa, da Receita Federal e do Ministério da Agricultura, antes de autorizar a internacionalização.

O setor responsável por fazer o contato entre a Anac e os demais órgãos que devem elaborar os relatórios é o Subcomitê de Internacionalização de Aeroportos da Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuária (Conaero), vinculado ao Ministério da Infraestrutura.

Segundo esse subcomitê, atualmente o terminal de Vitória está “em processo de alfandegamento pela Receita Federal, sendo aguardada a emissão do ato declaratório. A Anvisa, o Ministério da Agricultura, a Polícia Federal e a própria Receita Federal emitiram pareceres favoráveis prévios, pois o aeroporto já é alfandegado para cargas aéreas.

“Após o alfandegamento pela Receita Federal, o processo será encaminhado à Anac, para habilitação do aeroporto como internacional para o tráfego de passageiros e posterior comunicação ao Comando da Aeronáutica para inclusão nas informações aeronáuticas”, informou o setor, sem estabelecer um prazo para o término dos envios dos documentos.

Já a Anac informou que, após receber todos os documentos, tem um prazo de dois meses para analisar o processo e emitir a decisão.

Por fim, ainda caberá às empresas aéreas definirem os destinos internacionais. Até o momento, somente a Gol demonstrou interesse numa rota internacional: de Vitória a Buenos Aires.

“A Gol mantém seu interesse em operar na rota Vitória – Buenos Aires, mas aguarda adequações de infraestrutura no aeroporto para voos internacionais”, informou, por meio de nota.

CONCESSÃO

No dia 15 deste mês, a Zurich Airport arrematou a concessão do Eurico de Aguiar Salles . A assinatura do contrato é estimada para julho. Depois disso, haverá um período de transição de 125 dias, segundo informou a Infraero. Somente após esse período é que a Zurich assumirá totalmente as atividades no Eurico Salles.