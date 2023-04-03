Twitter troca pássaro azul por símbolo de criptomoeda preferida de Musk

SÃO PAULO - O símbolo do Twitter foi alterado nesta segunda-feira (3): o conhecido pássaro azul foi trocado pelo cão que simboliza a criptomoeda Dogecoin, queridinha do CEO Elon Musk . Em publicação na rede social, Musk falou sobre a mudança com uma tirinha em que mostra o Dogecoin sendo parado pela polícia, que verifica a documentação ainda com o pássaro, e dizendo: "Essa foto é velha".

Twitter adota símbolo de criptomoeda Dogecain Crédito: Twitter/Reprodução

A brincadeira viralizou na rede social e rendeu mais de 336 mil curtidas. Nos comentários, os usuários entraram na piada e compartilharam até mesmo o Simba, de "O Rei Leão", com a face do Dogecoin no lugar.

A mudança da imagem do Twitter fez o valor da criptomoeda aumentar 27% em poucas horas, nesta segunda (3), saltando de cerca de 8 para 10 centavos de dólar, por volta das 16h30 (horário de Brasília), de acordo com o site especializado Yahoo! Finance.