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Mudança viraliza

Twitter troca pássaro azul por símbolo de criptomoeda preferida de Musk

Cão que simboliza a Dogecoin passou a ocupar o lugar do tradicional logotipo da rede social

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 20:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 abr 2023 às 20:48
SÃO PAULO - O símbolo do Twitter foi alterado nesta segunda-feira (3): o conhecido pássaro azul foi trocado pelo cão que simboliza a criptomoeda Dogecoin, queridinha do CEO Elon Musk. Em publicação na rede social, Musk falou sobre a mudança com uma tirinha em que mostra o Dogecoin sendo parado pela polícia, que verifica a documentação ainda com o pássaro, e dizendo: "Essa foto é velha".
Twitter adota símbolo de criptomoeda Dogecain
Twitter adota símbolo de criptomoeda Dogecain Crédito: Twitter/Reprodução
A brincadeira viralizou na rede social e rendeu mais de 336 mil curtidas. Nos comentários, os usuários entraram na piada e compartilharam até mesmo o Simba, de "O Rei Leão", com a face do Dogecoin no lugar.
A mudança da imagem do Twitter fez o valor da criptomoeda aumentar 27% em poucas horas, nesta segunda (3), saltando de cerca de 8 para 10 centavos de dólar, por volta das 16h30 (horário de Brasília), de acordo com o site especializado Yahoo! Finance.
O símbolo do cãozinho pode ser visto na tela de carregamento de páginas do site, no canto superior esquerdo da tela, nas versões para desktop e smartphones. Até o momento, não houve nenhum anúncio oficial sobre a alteração.

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