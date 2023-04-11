Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Negócios

Tupperware admite que pode falir e despenca na Bolsa

Ações da companhia caíram 48,8% nesta segunda, após anúncio de que recursos podem não ser suficientes para manter sua operação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 abr 2023 às 10:39

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 10:39

As ações da Tupperware — sim, a empresa dos tradicionais potes de plástico que você deve ter em casa —  tombaram 48% nesta segunda na Bolsa de Nova York.
A reação veio depois de a empresa ter dito que "há dúvidas substanciais sobre sua capacidade de continuar operando".
Tupperware registrou um forte crescimento das vendas durante o primeiro ano da pandemia
Tupperware registrou um forte crescimento das vendas durante o primeiro ano da pandemia Crédito: Hans/Pixabay

Entenda a crise

A companhia informou na sexta que os gatilhos para vencimento antecipado de suas dívidas (covenants) podem ser acionados depois que ela atrasou a divulgação de seu balanço e também registrou problemas no fluxo de caixa.
A empresa afirmou ainda que, se não conseguir uma nova injeção de capital ou uma renegociação de suas dívidas, pode ficar sem liquidez no curto prazo.
Seu passivo gira em torno de US$ 700 milhões, enquanto seu valor de mercado é de US$ 55 milhões.
Além da tentativa de renegociar as dívidas, a Tupperware diz que está revisando suas estruturas de pessoal e imóveis.
As vendas dos seus potes dispararam na pandemia, quando as pessoas cozinharam mais em casa. No final de 2020, a empresa chegou a ser avaliada em US$ 1 bilhão.
O problema foi ela ter acreditado que a demanda por suas embalagens plásticas continuaria da mesma forma após a crise sanitária.
Fundada em 1946, nos EUA, a empresa chegou ao Brasil em 1976 e seus produtos acabaram se popularizando tanto que viraram nome genérico para qualquer pote de plástico com tampa.
Como mostrou reportagem do jornal Folha de S.Paulo, a relação do brasileiro com a fartura à mesa pode estar na raiz de uma relação séria e ciumenta que estabelecemos com nosso acervo de potes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados