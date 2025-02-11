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Impacto no Brasil

Trump aumenta para 25% tarifas sobre importação de aço e alumínio de todos os países

As medidas foram extensões das tarifas de segurança nacional do presidente norte-americano para proteger os fabricantes de seu país

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 21:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 fev 2025 às 21:26
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu nesta segunda-feira (10) aumentar substancialmente as tarifas sobre as importações de aço e alumínio, cancelando isenções e cotas para grandes fornecedores como Brasil, Canadá, México e outros países, em uma medida que pode aumentar o risco de uma guerra comercial em várias frentes.
Trump assinou proclamação que eleva a tarifa sobre as importações de alumínio para 25%, maior que os 10% anteriores que ele impôs em 2018 para ajudar o setor.
A medida restabelece uma tarifa de 25% sobre milhões de toneladas de importações de aço e alumínio que estavam entrando nos EUA sem impostos sob acordos de cotas, isenções e milhares de exclusões de produtos.
As medidas foram extensões das tarifas de segurança nacional de Trump para proteger os fabricantes de aço e alumínio. Um funcionário da Casa Branca disse que as isenções haviam enfraquecido a eficácia dessas medidas.
Produção de placas de aço na ArcelorMittal Tubarão
Produção de placas de aço na ArcelorMittal Tubarão Crédito: ArcelorMittalTubarão/Divulgação
Trump também vai impor um novo padrão norte-americano exigindo que as importações de aço sejam "fundidas e vertidas" e o alumínio "fundido e moldado" na região para conter as importações de aço chinês minimamente processado nos EUA.
A medida também mira produtos de aço a jusante que utilizam aço importado para tarifas.
O conselheiro comercial de Trump, Peter Navarro, disse que as medidas ajudariam os produtores de aço e alumínio dos EUA e fortaleceriam a segurança econômica e nacional dos Estados Unidos.
"As tarifas de aço e alumínio 2.0 acabarão com o dumping estrangeiro, aumentarão a produção doméstica e garantirão nossas indústrias de aço e alumínio como a espinha dorsal e pilares da segurança econômica e nacional da América", disse ele em coletiva.
"Isso não tem a ver apenas com o comércio. Estamos garantindo que os EUA nunca precisem depender de nações estrangeiras para indústrias críticas como aço e alumínio."
Trump mencionou a tarifa sobre aço e alumínio no domingo, acrescentando que também anunciaria um novo conjunto de tarifas recíprocas mais tarde nesta semana, gerando advertências de retaliação de parceiros comerciais.

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