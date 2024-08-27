Transportes e educação tiveram altas de preços no IPCA-15 de agosto

Oito dos nove grupos de produtos e serviços que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registraram altas de preços em agosto, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Houve deflação apenas em Alimentação e Bebidas, recuo de 0,80%, uma contribuição negativa de -0,17 ponto porcentual para o IPCA-15 no mês.
Os grupos com aumentos foram Transportes (0,83%, impacto de 0,17 ponto porcentual), Habitação (0,18%, impacto de 0,03 p.p.), Educação (0,75%, impacto de 0,05 p.p.), Artigos de residência (0,71%, impacto de 0,03 p.p.), Saúde e cuidados pessoais (0,27%, impacto de 0,04 p.p.), Vestuário (0,09%, impacto de 0,00 p.p.), Despesas pessoais (0,43%, impacto de 0,04 p.p.) e Comunicação (0,09%, impacto de 0,00 p.p.).
O resultado geral do IPCA-15 em agosto foi decorrente de altas de preços em oito das 11 regiões pesquisadas. A taxa mais branda ocorreu em Salvador (-0,11%), enquanto a mais acentuada foi registrada em Recife (0,50%).
Alimentos mais baratos
Os alimentos voltaram a ficar mais baratos em agosto, de acordo com a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) no mês, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
As famílias pagaram menos pelo tomate (-26,59%), cenoura (-25,06%), batata-inglesa (-13,13%) e cebola (-11,22%).
O tomate liderou o ranking de contribuições negativas para o IPCA-15 do mês, ajudando a conter a inflação em -0,08 ponto porcentual.
O subitem foi seguido pela batata-inglesa, com impacto de -0,04 ponto porcentual. A cebola ajudou a deter a inflação em -0,03 ponto porcentual.
Por outro lado, houve aumento em agosto no café moído: alta de 3,66% e contribuição de 0,02 ponto porcentual para o IPCA-15.
O grupo Alimentação e bebidas saiu de uma queda de 0,44% em julho para uma redução de 0,80% em agosto, resultando numa contribuição de -0,17 ponto porcentual para a taxa de 0,19% registrada pelo IPCA-15 deste mês.
O custo da alimentação no domicílio caiu 1,30% em agosto. A alimentação fora do domicílio aumentou 0,49%. A refeição fora de casa subiu 0,37%, e o lanche avançou 0,76%.