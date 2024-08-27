Transportes e educação tiveram altas de preços no IPCA-15 de agosto

Oito dos nove grupos de produtos e serviços que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registraram altas de preços em agosto, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Houve deflação apenas em Alimentação e Bebidas, recuo de 0,80%, uma contribuição negativa de -0,17 ponto porcentual para o IPCA-15 no mês.

Os grupos com aumentos foram Transportes (0,83%, impacto de 0,17 ponto porcentual), Habitação (0,18%, impacto de 0,03 p.p.), Educação (0,75%, impacto de 0,05 p.p.), Artigos de residência (0,71%, impacto de 0,03 p.p.), Saúde e cuidados pessoais (0,27%, impacto de 0,04 p.p.), Vestuário (0,09%, impacto de 0,00 p.p.), Despesas pessoais (0,43%, impacto de 0,04 p.p.) e Comunicação (0,09%, impacto de 0,00 p.p.).

O resultado geral do IPCA-15 em agosto foi decorrente de altas de preços em oito das 11 regiões pesquisadas. A taxa mais branda ocorreu em Salvador (-0,11%), enquanto a mais acentuada foi registrada em Recife (0,50%).

Alimentos mais baratos

Os alimentos voltaram a ficar mais baratos em agosto, de acordo com a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) no mês, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As famílias pagaram menos pelo tomate (-26,59%), cenoura (-25,06%), batata-inglesa (-13,13%) e cebola (-11,22%).

O tomate liderou o ranking de contribuições negativas para o IPCA-15 do mês, ajudando a conter a inflação em -0,08 ponto porcentual.

O subitem foi seguido pela batata-inglesa, com impacto de -0,04 ponto porcentual. A cebola ajudou a deter a inflação em -0,03 ponto porcentual.

Por outro lado, houve aumento em agosto no café moído: alta de 3,66% e contribuição de 0,02 ponto porcentual para o IPCA-15.

O grupo Alimentação e bebidas saiu de uma queda de 0,44% em julho para uma redução de 0,80% em agosto, resultando numa contribuição de -0,17 ponto porcentual para a taxa de 0,19% registrada pelo IPCA-15 deste mês.