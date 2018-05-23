Trabalhadores são resgatados em condição análoga à escravidão no ES

Trabalhadores foram aliciados em Estados do Nordeste para virem trabalhar na colheita do café conilon no ES Crédito: Arquivo

Cerca de 60 trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão em uma fazenda em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Eles haviam sido aliciados em Estados do Nordeste para virem trabalhar na colheita do café conilon no Estado e estavam há aproximadamente 15 dias vivendo e trabalhando em condições degradantes, sem contrato formalizado e sem receber salários.

O resgate foi feito por uma força-tarefa por equipes do Ministério do Trabalho na última quinta-feira (17). Os trabalhadores foram levados para um hotel, onde ainda aguardam os auditores fiscais do Trabalho concluírem a ação e as negociações com a empresa para que sejam efetuados os pagamentos e emitidas as guias para recebimento de seguro-desemprego.

Além de acertar os valores, a empresa também terá que contratar um ônibus para que os resgatados retornem às cidades de origem, bem como providenciar a alimentação dos mesmos. Nem a empresa nem os donos da fazenda tiveram os nomes divulgados pelo Ministério do Trabalho, uma vez que a ação ainda está em andamento.

De acordo com a chefe da Fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho no Espírito Santo, Cláudia Bermudes, a previsão é que até esta quarta-feira (23) esses trâmites sejam finalizados para a liberação dos resgatados.

"Neste momento, os auditores estão fazendo toda a documentação desses trabalhos lá na Agência Regional do Trabalho e Emprego de São Mateus para que os pagamentos possam ser feitos e eles retornem à cidade de origem no Nordeste. É um procedimento que faz parte do trabalho de resgate, regularizando a situação desses trabalhadores", explica.

CONDIÇÕES

Segundo Cláudia, a maioria dos trabalhadores são homens vindos da Bahia. Eles foram aliciados para trabalhar na colheita de café no Estado com promessa de carteira assinada, bom salário e condições de alojamento, o que não se concretizou. Apesar da fazenda ficar localizada no município de Pinheiros, a casa onde eles ficavam alojados era em Pedro Canário.

"Eles vieram de forma irregular, não receberam nenhum valor nem tiveram a carteira assinada como havia sido prometido. A casa em que eles ficavam não tinha nenhuma condição física para recebê-los, sem móveis, geladeira ou cama. Eles tinham que dormir no chão", conta.