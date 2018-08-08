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Ações subiram

Tinder registra mais 300 mil usuários pagantes no 2º trimestre

Empresa dona do aplicativo de paquera aumentou a expectativa de receita para este ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 17:29

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 17:29

O aplicativo de paquera Tinder tem uma média de 3,8 milhões de usuários atualmente Crédito: Tinder
A empresa Match Group, dona do aplicativo de paquera Tinder, teve boas notícias na última terça-feira (7) o Tinder atraiu 300 mil usuários pagantes no segundo trimestre do ano. Depois deste anúncio, a companhia fechou o período com resultados acima do esperado e com aumento da expectativa de receita para este ano - a previsão passou de US$ 1,7 bilhão para US$ 1,72 bilhão.
O Tinder surpreendeu o mercado, analistas do Goldman Sachs esperavam que o aplicativo fosse atrair apenas 278 mil usuários. Com a divulgação dos números conquistados pelo Tinder, as ações da companhia subiram 13%, e foram negociadas a US$ 44,04 no pós-mercado. Hoje, as ações continuaram em alta e eram negociadas a US$ 46 às 14h (horário de Brasília), uma alta de 18%.
Atualmente, o Tinder tem uma média de 3,8 milhões de usuários- o número aumentou 81% desde o resultado no segundo trimestre de 2017. Também nesta terça-feira (7) o aplicativo revelou que, no próximo mês, será lançada uma versão do serviço voltada apenas para estudantes. Além disso, a Match Group está investindo pesadamente para levar o Tinder para mercados emergentes.
Empresa. A Match Group também tem outros sites e aplicativos de relacionamento, como PlentyOfFish, Match.com e OkCupid - ao todo, são 7,7 milhões de usuários. Em 2018, as ações da empresa mais que dobraram de valor, acumulando valorização de 23%. Segundo dados da agência de notícias Reuters, neste último trimestre, a receita da Match subiu 36%, para 421 milhões de dólares - resultado maior que a expectativa média de analistas, que era de 412,8 milhões.
Apesar dos resultados animadores, a Match Group deve enfrentar turbulências nos próximos meses, tendo em vista que um concorrente forte deve aparecer: o Facebook planeja criar um próprio serviço de paquera em sua plataforma. A dona do Tinder já sentiu essa ameaça no dia em que a ferramenta do Facebook foi anunciada, em maio deste ano: à época, com o anúncio, o preço das ações do Match Group despencou 17%.

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