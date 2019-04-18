Tesouro quer limitar concessão de aumento para servidor a mandato

Segundo Mansueto Almeida, secretário do Tesouro, governantes são proibidos de dar reajuste salarial a servidores nos últimos seis meses de seu mandato, mas muitos aprovam esses aumentos para os anos seguintes Crédito: Divulgação/Ministério da Fazenda

O projeto de lei para ajuda fiscal aos estados que o Tesouro Nacional prepara para enviar ao Congresso deve incluir uma limitação para políticos das três esferas do poder concederem aumento ao funcionalismo.

Segundo Mansueto Almeida , secretário do Tesouro, governantes são proibidos de dar reajuste salarial a servidores nos últimos seis meses de seu mandato, mas muitos aprovam esses aumentos para os anos seguintes e deixam de herança irreversível para seus sucessores.

"O entendimento na Justiça tem sido de que o aumento salarial dado por lei é direito adquirido", disse o secretário ao participar de um evento da Câmara de Comércio França-Brasil nesta quinta-feira (18).

A ideia, diz Mansueto, é permitir que governos federal, estadual e municipal só possam dar aumento para vigorar em seu próprio mandato.

"Essa proposta já estava na Lei Complementar nº 156 [de 2016], só que caiu. Mas agora o ambiente é diferente, porque os próprios governantes reconhecem que seria bom. Não tem problema dar aumento, mas é complicado pegar dois ou três anos de quem ainda será eleito", disse o secretário.

Ele reforçou que, embora seja enviada com o plano de equilíbrio fiscal dos estados, a proposta abarca todas as esferas governamentais.

Almeida disse que o projeto deve ser encaminhado nas próximas duas semanas.

Governadores cobram o ministro Paulo Guedes (Economia) pela demora de sua equipe em apresentar o plano de socorro aos estados em dificuldade financeira –alguns condicionam a medida a um apoio mais enfático pela reforma da Previdência.

Mansueto afirmou que a própria reforma no sistema de aposentadorias trará algum alívio para os estados. A magnitude da economia, segundo ele, vai depender da capacidade de o governo formar base política.

"Se o governo não construir uma base forte, vamos ver uma reforma aprovada com uma economia muito pequena. Mas eu acho que isso o governo já deixou muito claro que quer fazer, chamou vários líderes para conversar nas últimas semanas e começou a ser mais incisivo na construção dessa base", disse.

A definição na quarta-feira (17) de um bônus de assinatura de R$ 106 bilhões no megaleilão do petróleo, que será realizado em outubro, deve gerar uma arrecadação de cerca de R$ 72 bilhões ao governo no fim do ano, segundo Mansueto. Isso, somado aos R$ 126 bilhões em devolução que o Tesouro solicitou ao BNDES, poderia fazer com que o Brasil conseguisse praticamente estabilizar sua dívida pública neste ano.