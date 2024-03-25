Tarifas dos Correios terão reajuste de 4,39% a partir de 3 de abril

Os Correios irão reajustar em 4,39% suas tarifas de serviços postais e telegráficos nacionais e internacionais. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (25) pelo Ministério das Comunicações.

A tarifa para envio de cartas e cartões postais de até 20 gramas, por exemplo, vai passar de R$ 2,45 para R$ 2,55, enquanto que a máxima, de 450g a 500g, foi de R$ 13,35 para R$ 13,80 Crédito: (crédito: Divulgação/Ministério das Comunicações)

As novas tarifas passam a valer em 3 de abril e foram calculadas de acordo com a inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) no período de janeiro a dezembro de 2023.

Correios irá reajustar em 4,39% suas tarifas de serviços postais e telegráficos, aprovada pelo Ministério das Comunicações nesta segunda-feira (25). Na foto, O reajuste de tarifas dos Correios é feito anualmente. Em março de 2023, o governo aprovou reajuste de 5,49% sobre os mesmos serviços. O aumento não se aplica aos serviços de encomendas, como PAC e Sedex.

Com novo percentual, o valor de envio de carta social acima de 200 gramas e até 250 gramas vai subir de R$ 7,90 para R$ 8,25, por exemplo. Já o serviço de telegrama pela internet subirá para R$ 10,74. O valor anterior era R$ 10,29.

Nos serviços postais internacionais, a variação de preço por pesos de cartas e postais na modalidade prioritária também terá reajuste.

Diferentemente das demais modalidades, neste caso, os valores variam conforme o grupo tarifário ao qual o país de destino faz parte.