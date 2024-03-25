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Inflação

Tarifas dos Correios terão reajuste de 4,39% a partir de 3 de abril

O aumento é justificado pela variação da inflação, medida pelo IPCA, no período janeiro-dezembro de 2023

Publicado em 25 de Março de 2024 às 16:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2024 às 16:38
Os Correios irão reajustar em 4,39% suas tarifas de serviços postais e telegráficos nacionais e internacionais. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (25) pelo Ministério das Comunicações.
A tarifa para envio de cartas e cartões postais de até 20 gramas, por exemplo, vai passar de R$ 2,45 para R$ 2,55, enquanto que a máxima, de 450g a 500g, foi de R$ 13,35 para R$ 13,80
A tarifa para envio de cartas e cartões postais de até 20 gramas, por exemplo, vai passar de R$ 2,45 para R$ 2,55, enquanto que a máxima, de 450g a 500g, foi de R$ 13,35 para R$ 13,80 Crédito: (crédito: Divulgação/Ministério das Comunicações)
As novas tarifas passam a valer em 3 de abril e foram calculadas de acordo com a inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) no período de janeiro a dezembro de 2023.
Correios irá reajustar em 4,39% suas tarifas de serviços postais e telegráficos, aprovada pelo Ministério das Comunicações nesta segunda-feira (25). Na foto, O reajuste de tarifas dos Correios é feito anualmente. Em março de 2023, o governo aprovou reajuste de 5,49% sobre os mesmos serviços. O aumento não se aplica aos serviços de encomendas, como PAC e Sedex.
Com novo percentual, o valor de envio de carta social acima de 200 gramas e até 250 gramas vai subir de R$ 7,90 para R$ 8,25, por exemplo. Já o serviço de telegrama pela internet subirá para R$ 10,74. O valor anterior era R$ 10,29.
Nos serviços postais internacionais, a variação de preço por pesos de cartas e postais na modalidade prioritária também terá reajuste.
Diferentemente das demais modalidades, neste caso, os valores variam conforme o grupo tarifário ao qual o país de destino faz parte.
Todas as novas tarifas podem ser consultadas na portaria nº 12.549, de 14 de março de 2024, disponível no seguinte link: https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-mcom-n-12.549-de-14-de-marco-de-2024-549877335.

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