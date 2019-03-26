Startup capixaba faz parceria com Carrefour Brasil

Loja da Zaitt Crédito: Jotapê | Zaitt

Guarapari. Ao lado dos colegas — hoje sócios — Tomás Scopel e Mário Miranda, Rodrigo, que é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), nunca chegou a exercer a profissão e saiu do curso com um desejo: abrir o próprio negócio. Meses depois de desenvolvimento, o engenheiro de petróleo Renato Antunes Jr, conheceu o projeto e entrou para o time de sócios. Quatro empreendedores, donos de uma startup capixaba, conseguiram fechar um bom negócio com a rede de supermercados Carrefour Brasil. Rodrigo Miranda, que tem 23 anos e é um dos proprietários da startup Zaitt, é capixaba e nasceu em. Ao lado dos colegas — hoje sócios — Tomás Scopel e Mário Miranda, Rodrigo, que é formado em Engenharia Mecânica pela, nunca chegou a exercer a profissão e saiu do curso com um desejo: abrir o próprio negócio. Meses depois de desenvolvimento, o engenheiro de petróleo Renato Antunes Jr, conheceu o projeto e entrou para o time de sócios.

Praia do Canto, em Vitória. Nela, não há funcionários. O cliente encontra diversos tipos de produtos, seleciona o que quer comprar e realiza o pagamento por meio de um aplicativo. Nesta quinta-feira (21), abriu a segunda unidade no bairro Itaim Bibi, em São Paulo. Eles tiveram a ideia de abrir a Zaitt como um delivery de bebidas, que "pivotou" — ou seja, mudou de ramo por não ter o sucesso esperado. Nesta mudança, o delivery se transformou em outra startup, que aposta em um mercado 100% autônomo, sem filas, caixa e sem funcionários. A empresa tem uma loja na, em. Nela, não há funcionários. O cliente encontra diversos tipos de produtos, seleciona o que quer comprar e realiza o pagamento por meio de um aplicativo. Nesta quinta-feira (21), abriu a segunda unidade no bairro Itaim Bibi, em

Sócios da Zaitt Crédito: Divulgação | Zaitt

Em breve entrevista por telefone ao Gazeta Online, Rodrigo explica que foi no final de 2017 quando as ideias começaram a surgir — e a principal delas era apostar em um negócio automatizado e tecnológico. A partir daí, eles desenvolveram o primeiro modelo, aprimoraram, mudaram o escritório para a capital paulista e se prepararam para iniciar uma expansão. "Esta é a primeira loja em São Paulo mas, ainda nesta semana, vamos anunciar a terceira", detalhou.

Com foco em food service, biscoitos, bebidas, produtos de limpeza, higiene pessoal, orgânicos, dentre outros , incluindo produtos frescos e prontos para consumo além da possibilidade de preparação e consumo de alguns até mesmo dentro do mercado, a expectativa em relação ao início das operações é grande.

Pelo estilo de vida paulistano, que não para nunca e adora novidades, imaginamos uma aderência muito grande! O mercado será 24h e contará com um mix de produtos e serviços especialmente pensado para os moradores da cidade Rodrigo Miranda, cofundador da Zaitt

ALIANÇA COM CARREFOUR

O acordo com a Zaitt prevê que o Carrefour prestará suporte logístico e de abastecimento ao mercado autônomo localizado na capital paulista a partir de quinta-feira (28), respondendo por parte do sortimento de produtos. Esta aliança faz parte dos planos de transformação digital da rede de supermercados, e ocorre mais de quatro meses após a empresa anunciar a compra de 100 por cento da plataforma de conteúdo digital por valor não revelado.

“Estamos testando novos conceitos, inovações e tecnologias para melhorar a experiência de compra e alcançar novos clientes. Assim como fazemos globalmente, iremos estreitar parcerias com empresas e startups que nos tragam novas tecnologias e competências para acelerar a nossa transformação digital e gerar escala para serviços e soluções realmente inovadores”, destaca Paula Cardoso, CEO do Carrefour eBusiness Brasil.

VEJA FOTOS

Câmeras com sensores monitoram cada ação e reconhecem quem está no mercado em tempo real. Na Zaitt, o cliente está no centro da conversa, começando pela abertura e fechamento das lojas sendo feitas por ele mesmo de duas formas após baixar o aplicativo do mercado e fazer o cadastro: pela leitura via aplicativo do reconhecimento facial ou do QR Code no tótem, ambos disponíveis ao lado da entrada das unidades. Com a leitura finalizada, o cliente confirma a compra em uma tela e o valor é debitado do cartão cadastrado.

Em novembro de 2017, uma nova ideia: criar uma nova startup como o primeiro "delivery de tudo" no Brasil. Surgiu a Shipp, responsável pela entrega de uma gama de produtos.

O delivery feito com uma estrutura colaborativa torna um marketplace muito mais sustentável. Desde o primeiro momento fez muito mais sentido seguir dessa forma e quisemos liderar esse processo, trazendo esta rede colaborativa para dentro de uma plataforma nossa. Assim criamos a Shipp Tomás Scopel, cofundador da Zaitt e da Shipp

EXPERIÊNCIA DE COMPRA

O consumidor pode adquirir produtos por meio do aplicativo desenvolvido pela Zaitt, dotado de um sistema de pagamento que proporciona uma experiência sem a necessidade de caixas e filas. É o cliente que guia a sua própria jornada dentro do mercado, adicionando os produtos ao carrinho virtual e realizando a compra – tudo pelo app.