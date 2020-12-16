Restrições na Europa controla 2ª onda de Covid mas afetam economia, diz BC

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto Crédito: Raphael Ribeiro/BCB

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu nesta quarta-feira (16) , que as medidas de mobilidade adotadas na Europa controlam a segunda onda de contaminação pela Covid-19 na região, mas afetam a atividade econômica. A avaliação consta em apresentação, divulgada na internet, de Campos Neto em reunião fechada do Conselho Deliberativo da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ).

Campos Neto também afirmou que a recuperação econômica pós-pandemia na Europa é "assimétrica entre países e setores". Estes comentários já constaram em outras apresentações recentes do presidente do BC.

Ao avaliar a economia dos Estados Unidos, o presidente do BC afirmou que o nível de emprego ainda está abaixo do verificado antes da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus e que as demissões no país estão crescendo.

Em relação à China, Campos Neto afirmou que a atividade econômica vem "ganhando tração, mas consumo, produção, investimento privado e mobilidade seguem aquém dos níveis pré-crise".

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