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Crise econômica

Restrições na Europa controla 2ª onda de Covid mas afetam economia, diz BC

O presidente do Banco Central também afirmou que a recuperação econômica pós-pandemia na Europa é 'assimétrica entre países e setores'.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 18:18

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 18:18

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto
Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto Crédito: Raphael Ribeiro/BCB
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu nesta quarta-feira (16) , que as medidas de mobilidade adotadas na Europa controlam a segunda onda de contaminação pela Covid-19 na região, mas afetam a atividade econômica. A avaliação consta em apresentação, divulgada na internet, de Campos Neto em reunião fechada do Conselho Deliberativo da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ).
Campos Neto também afirmou que a recuperação econômica pós-pandemia na Europa é "assimétrica entre países e setores". Estes comentários já constaram em outras apresentações recentes do presidente do BC.
Ao avaliar a economia dos Estados Unidos, o presidente do BC afirmou que o nível de emprego ainda está abaixo do verificado antes da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus e que as demissões no país estão crescendo.
Em relação à China, Campos Neto afirmou que a atividade econômica vem "ganhando tração, mas consumo, produção, investimento privado e mobilidade seguem aquém dos níveis pré-crise".

VACINAS 

O presidente do Banco Central citou ainda uma expectativa de que haja "ampla disponibilidade de vacinas covid-19" nos países. Na apresentação de Campos Neto, há dois gráficos mostrando os tratamentos potenciais contratados per capita entre países desenvolvidos e emergentes. São listadas as diferentes vacinas disponíveis no mercado.

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