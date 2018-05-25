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Estado crítico

Reservas de combustível no aeroporto de Brasília se esgotam

Por medida de prevenção, a America Airlines cancelou dois voos, um que vinha de Miami e outro que partiria à noite
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 12:16

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 12:16

Imagem ilustrativa - Aeroporto de Vitória Crédito: Ouvinte/CBN Vitória
Abastecimento no aeroporto de Brasília entra em estado crítico. A Inframerica informou que as reservas de querosene se esgotaram na manhã desta sexta-feira, 25. "Aviões que pousarem no Terminal aéreo e que necessitem de abastecimento ficarão em solo até o fornecimento de combustível no Aeroporto ser normalizado", diz a nota da concessionária que administra o terminal de Brasília.
A empresa afirma que é fundamental a liberação dos caminhões bloqueados no protesto para a regularização do atendimento e das operações. Segundo a Inframerica, nos últimos dias, apenas dez caminhões chegaram ao aeroporto, todos sob escolta policial. Em média, o terminal recebe diariamente 20 caminhões para abastecimento. Até as 8h de hoje, não houve registro de entrada de novos caminhões no aeroporto.
A nota da Inframerica ainda informa que em razão do racionamento do querosene de aviação, a "American Airlines cancelou de forma preventiva o voo que vinha de Miami e que pousaria no Aeroporto de Brasília às 7h35. Automaticamente o voo que partiria da capital às 21h55, fica também cancelado."
Segundo a empresa, depois de quatro dias, este foi o primeiro cancelamento decorrente da restrição na oferta de combustível no aeroporto de Brasília. A Inframerica orienta aos passageiros que, antes de irem para o Aeroporto, busquem informações com a sua companhia aérea. As equipes de atendimento da concessionária foram reforçadas para atender aos usuários.
"Apesar do agravamento da situação, ainda não há previsão de regularização do estoque de combustível. A concessionária aguarda a liberação dos caminhões", diz a nota da Inframerica.

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