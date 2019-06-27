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Reforma da Previdência

Relatório da Previdência é adiado para terça-feira (2)

Líderes do centrão, contudo, já avaliam que a votação será adiada para o segundo semestre

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 14:54

Publicado em 

27 jun 2019 às 14:54
Comissão da reforma da Previdência da Câmara Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
A apresentação do novo formato da proposta de reforma da Previdência foi adiada para a próxima terça-feira (2) em sessão da comissão especial da Câmara.
Apesar de mais um atraso no cronograma da reforma, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), garantem que ainda é possível votar a proposta no plenário até 17 de julho, quando o Congresso entra em recesso.
Líderes do centrão, contudo, já avaliam que a votação será adiada para o segundo semestre. O centrão é um grupo de partidos independentes ao governo e que, juntos, representam a maioria da Câmara.
Maia tentará, mais uma vez, um acordo com governadores do Nordeste para que estados e municípios sejam incluídos na reforma.
"Vale a pena esperar", disse Moreira.

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