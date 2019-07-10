Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Rede de supermercado anuncia novas lojas em Vitória e 800 empregos
Oportunidade

Rede de supermercado anuncia novas lojas em Vitória e 800 empregos

Grupo planeja investir R$ 24 milhões em abertura das unidades em Jardim Camburi e São Pedro até final do segundo semestre de 2019
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

10 jul 2019 às 19:20

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 19:20

A empresa vai receber currículos em breve, mas ainda não divulgou a data específica Crédito: Alexas_Fotos | Pixabay
O Grupo OK Supermercado prevê a instalação de duas novas lojas em Vitória — uma em Jardim Camburi e outra em São Pedro — que devem gerar cerca de 800 vagas de emprego até o final do segundo semestre deste ano.
> Expansão de polo industrial na Serra deve gerar dois mil empregos
Com a abertura das duas unidades, o grupo vai criar cerca de 600 vagas de emprego diretos e 200 indiretos. De acordo com o diretor de expansão e desenvolvimento comercial da empresa, Daniel Paes, o início das obras das lojas de Jardim Camburi e de São Pedro, e de consequentemente a contratação de novos funcionários, só dependem da liberação da prefeitura.
Toda a documentação já foi entregue, só estamos aguardando a aprovação final dos órgãos responsáveis para iniciarmos as obras e no máximo em cinco meses inaugurarmos as unidades
Daniel Paes, diretor
VAGAS
As vagas a serem criadas são:
- Repositor
- Auxiliar de perecíveis
- Açougueiro
- Padeiro
- Operadores de caixa
- Embaladores
- Encarregado de setor
- Confeiteiros
Também terão oportunidades para Portadores de Necessidades Especiais (PNEs).
COMO ENVIAR CURRÍCULOS
A empresa vai receber currículos em breve, mas ainda não divulgou a data específica.
INVESTIMENTO
Na construção dos prédios das novas lojas, o Grupo OK vai investir aproximadamente R$ 24 milhões. As lojas possuem o conceito de atacarejo — que visa contemplar todos os públicos, tanto no atacado quanto no varejo, atendendo assim a uma demanda do bairro Jardim Camburi e da população da Grande São Pedro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) espírito santo Bairro Jardim Camburi são pedro Vagas (ES) Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados