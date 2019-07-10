Rede de supermercado anuncia novas lojas em Vitória e 800 empregos

A empresa vai receber currículos em breve, mas ainda não divulgou a data específica Crédito: Alexas_Fotos | Pixabay

Grupo OK Supermercado prevê a instalação de duas novas lojas em Vitória — uma em Jardim Camburi e outra em São Pedro — que devem gerar cerca de 800 prevê a instalação de duas novas lojas em— uma eme outra em— que devem gerar cerca de 800 vagas de emprego até o final do segundo semestre deste ano.

Com a abertura das duas unidades, o grupo vai criar cerca de 600 vagas de emprego diretos e 200 indiretos. De acordo com o diretor de expansão e desenvolvimento comercial da empresa, Daniel Paes, o início das obras das lojas de Jardim Camburi e de São Pedro, e de consequentemente a contratação de novos funcionários, só dependem da liberação da prefeitura.

Toda a documentação já foi entregue, só estamos aguardando a aprovação final dos órgãos responsáveis para iniciarmos as obras e no máximo em cinco meses inaugurarmos as unidades Daniel Paes, diretor

VAGAS

As vagas a serem criadas são:

- Repositor

- Auxiliar de perecíveis

- Açougueiro

- Padeiro

- Operadores de caixa

- Embaladores

- Encarregado de setor

- Confeiteiros

Também terão oportunidades para Portadores de Necessidades Especiais (PNEs).

COMO ENVIAR CURRÍCULOS

A empresa vai receber currículos em breve, mas ainda não divulgou a data específica.

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