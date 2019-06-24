Receita arrecada R$ 113,3 bi em maio, melhor resultado em 5 anos Crédito: Ricardo Medeiros

Receita Federal arrecadou R$ 113,3 bilhões em maio, o que representa um crescimento real de 1,92% em relação a um ano antes. Esse é o melhor resultado para o mês em cinco anos.

Na receita de tributação (chamada de receitas administradas), item mais relacionado à situação de indicadores macroeconômicos, a arrecadação foi de R$ 110,7 bilhões no mês. O valor representa um aumento real de 1,84% frente um ano antes, revertendo a trajetória de queda registrada em março e abril.

Já nas chamadas receitas não-administradas, que incluem principalmente ganhos com royalties de petróleo, a arrecadação foi de R$ 2,5 bilhões. O número representa um aumento de 5,78% frente um ano antes, continuando o crescimento observado em meses anteriores.

No acumulado do ano, a arrecadação total foi de R$ 637,6 bilhões. O valor também é o melhor para o período em cinco anos. O dado representa um aumento de 1,28%.