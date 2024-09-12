Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Questão de metodologia do BC no PL da desoneração ficou bem resolvida, diz Haddad
Menos impostos

Questão de metodologia do BC no PL da desoneração ficou bem resolvida, diz Haddad

O BC havia enviado uma nota técnica às lideranças da Câmara apontando que o registro de recursos esquecidos no Sistema Financeiro Nacional (SFN) estaria em "flagrante desacordo" com a metodologia de contabilização usada nas estatísticas fiscais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 set 2024 às 10:03

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 10:03

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o problema metodológico apontado pelo Banco Central no projeto de lei que compensa a desoneração da folha de pagamentos "ficou bem resolvido". O texto-base da medida foi aprovado no final da noite desta quarta-feira, 11, pela Câmara, mas os destaques ainda têm de ser votados.
"Nós construímos uma redação que nos parece atender à demanda do Banco Central e, ao mesmo tempo, atender o desejo do Senado de compensar", disse Haddad nesta quinta, 12, no programa "Bom dia, ministro", da EBC.
O BC havia enviado uma nota técnica às lideranças da Câmara apontando que o registro de recursos esquecidos no Sistema Financeiro Nacional (SFN) estaria em "flagrante desacordo" com a metodologia de contabilização usada nas estatísticas fiscais.
Na quarta, Haddad se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em meio às tratativas sobre a desoneração. O projeto acabou ajustado para que esses recursos não tenham impacto no primário e o texto-base foi aprovado pelos deputados.
O ministro lembrou que o PL da compensação não foi feito pelo governo, mas pelo Congresso, e disse que a Fazenda fez uma engenharia delicada como coadjuvante no projeto. Assim que a medida for sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Fazenda fará a regulamentação e será possível medir os seus impactos, ele disse.
"Na falta de compensação, nós vamos voltar à mesa de negociação, sempre com o mesmo objetivo: fazer justiça tributária, não fazendo o ajuste recair sobre quem não pode contribuir mais do que já está contribuindo", afirmou.
Banco Central
Banco Central Crédito: Agência Brasil

LEIA MAIS

Câmara aprova texto-base da desoneração com uso de dinheiro esquecido nos bancos

Haddad propõe nova compensação para desoneração da folha

Haddad anuncia acordo de reoneração gradual da folha a partir de 2025

Desoneração: por que só agora o governo federal pede estudo de impacto?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Banco Central Desoneração da Folha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados