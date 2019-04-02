Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Profissionais de saúde são os que mais sofrem acidentes de trabalho no ES
Risco

Profissionais de saúde são os que mais sofrem acidentes de trabalho no ES

Foram 9,5 mil casos no Estado em seis anos. Outras áreas são administração pública e comércio

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 13:28

Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

02 abr 2019 às 13:28
Profissional de saúde: casos de acidente de trabalho com agulhas e ampolas são os mais comuns Crédito: Divulgação
No Espírito Santo, os profissionais da área da saúde são os que mais registram acidentes de trabalho. O manuseio diário de objetos perfurantes e a longa jornada de trabalho explicam o dado elevado. De 2012 a 2017, foram 9.516 acidentes registrados nessa área.
O ambiente hospitalar é hostil por natureza e esse trabalhador, normalmente, tem uma rotina de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Então, ao final dessas 12 horas, ele apresenta um índice grande de esgotamento, o que leva à desconcentração e falhas motivadas pelo cansaço. Nos casos relacionados à saúde, os acidentes mais comuns são ferimentos com cacos de ampolas, agulhas e acidentes posturais – registrados quando é preciso movimentar pacientes acamados
Valério Soares Heringer, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo
O segundo setor com mais comunicações de atendimentos é a administração pública em geral, segundo pelo comércio varejista e transporte de carga.
> Um acidente de trabalho acontece a cada 45 minutos no ES
A movimentação de chapas de granito, normalmente considerada uma das mais perigosas, é a quinta no ranking no número de registros de acidentes: de 2012 a 2017, foram 2.278 registros.
No último ano, foram 370 pessoas acidentadas. Isso aconteceu, em parte, porque conseguimos regulamentar o processo de movimentação de chapas, o que ajudou a reduzir os acidentes
Valério Soares Heringer, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo
SINDICATOS
Para Heringer, falta informação para muitos empregados a respeito dos acidentes de trabalho. Um dos responsáveis por essa informação é o sindicato dos trabalhadores.
“Os responsáveis por informar as pessoas são o Estado e os sindicatos, mas os sindicatos estão passando por uma completa restrição orçamentária e um processo desconstrutivo. Isso não é favorável, do ponto de vista da segurança”, avalia.
Quando você pega para avaliar o perfil dessas pessoas, muitas só têm o ensino médio, isso quando têm. O volume de informações é muito restrito e, em muitos casos, isso faz com que o próprio empregado, por medo de perder sua fonte de renda, não queira registrar o acidente. Eles não sabem, porém, que após voltar de um acidente, ele tem estabilidade de 12 meses no emprego
Valério Soares Heringer, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo
Vale destacar que a estabilidade só passa a ser direito do empregado quando ele fica afastado da empresa por mais de 16 dias recebendo o auxílio-doença, pelo INSS.
“Se o acidente não é registrado, o Ministério Público do Trabalho não fica sabendo que algumas ações podem não estar corretas. Logo, os acidentes podem continuar acontecendo”, argumenta o representante do Ministério Público do Trabalho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

empresas Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados