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Impacto econômico

Produção industrial cai 2,4% em março no país, revela IBGE

Em relação aos bens de consumo, a produção registrou queda de 11,0% na passagem de fevereiro para março, segundo pesquisa

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 12:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 mai 2021 às 12:34
Participação da indústria de transformação no PIB nacional está em 11%
Participação da indústria de transformação no PIB nacional está em 11% Crédito: Freepik
A produção industrial caiu 2,4% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, divulgou na manhã desta quarta-feira, 5, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a março de 2020, a produção subiu 10,5%. Em 12 meses, a produção acumula queda de 3,1%, segundo o IBGE.
A produção da indústria de bens de capital recuou 6,9% em março ante fevereiro. Na comparação com março de 2020, o indicador avançou 29,6%. Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF). No acumulado em 12 meses, houve redução de 4,8% na produção de bens de capital.
Em relação aos bens de consumo, a produção registrou queda de 11,0% na passagem de fevereiro para março. Na comparação com março de 2020, houve elevação de 7,5%. No acumulado em 12 meses, a produção de bens de consumo diminuiu 7,9%.
Na categoria de bens de consumo duráveis, a produção encolheu 7,8% em março ante fevereiro. Em relação a março de 2020, houve alta de 12,0%. Em 12 meses, a produção diminuiu 18,6%.
Entre os semiduráveis e os não duráveis, houve redução de 10,2% na produção em março ante fevereiro. Na comparação com março do ano anterior, a produção subiu 6,2%. A taxa em 12 meses ficou negativa em 5,0%.
Para os bens intermediários, o IBGE informou que a produção subiu 0,2% em março ante fevereiro. Em relação a março do ano passado, houve uma alta de 9,9%. No acumulado em 12 meses, os bens intermediários tiveram estabilidade (0,0%). O índice de Média Móvel Trimestral da indústria registrou queda de 1,0% em março.

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