Produção industrial cai 2,4% em março no país, revela IBGE

Participação da indústria de transformação no PIB nacional está em 11% Crédito: Freepik

A produção industrial caiu 2,4% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, divulgou na manhã desta quarta-feira, 5, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) . Em relação a março de 2020, a produção subiu 10,5%. Em 12 meses, a produção acumula queda de 3,1%, segundo o IBGE.

A produção da indústria de bens de capital recuou 6,9% em março ante fevereiro. Na comparação com março de 2020, o indicador avançou 29,6%. Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF). No acumulado em 12 meses, houve redução de 4,8% na produção de bens de capital.

Em relação aos bens de consumo, a produção registrou queda de 11,0% na passagem de fevereiro para março. Na comparação com março de 2020, houve elevação de 7,5%. No acumulado em 12 meses, a produção de bens de consumo diminuiu 7,9%.

Na categoria de bens de consumo duráveis, a produção encolheu 7,8% em março ante fevereiro. Em relação a março de 2020, houve alta de 12,0%. Em 12 meses, a produção diminuiu 18,6%.

Entre os semiduráveis e os não duráveis, houve redução de 10,2% na produção em março ante fevereiro. Na comparação com março do ano anterior, a produção subiu 6,2%. A taxa em 12 meses ficou negativa em 5,0%.