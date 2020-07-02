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Economia

Produção de petróleo e gás em maio foi de 3,48 milhões de boe/dia, diz ANP

O boletim mensal da produção e petróleo e gás foi divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 15:42

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 15:42

FPSO Espírito Santo, da Shell, que atua na produção de petróleo no Parque das Conchas, no Espírito Santo
FPSO Espírito Santo, da Shell, que atua na produção de petróleo no Parque das Conchas, no Espírito Santo Crédito: Acervo Shell
A produção nacional de petróleo em maio foi de 3,48 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), segundo boletim mensal da produção e petróleo e gás divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
A produção total de petróleo foi de 2,765 milhões de barris por dia, o que representou uma queda de 6,5% ante o mês anterior e alta de 1,3% comparado a maio de 2019. Já a produção de gás natural, de 114 milhões de m³/d, representou reduções de 7,8% frente a abril e de 3% frente a igual mês do ano passado.
Segundo a ANP, a queda na produção foi consequência da parada dos navios-plataforma (FPSO) Mangaratiba e Cidade de Angra dos Reis e à restrição na produção das plataformas P-67, P-74 e P-76
Durante o mês de maio, 34 campos tiveram suas respectivas produções interrompidas temporariamente devido aos efeitos da pandemia da covid-19, dos quais 16 marítimos e 18 terrestres, e um total de 60 instalações de produção marítimas permaneceram com produção interrompida. No mês de abril, foram 38 campos e 66 instalações com produção interrompida pelo mesmo motivo.
No pré-sal, a produção foi de 2,36 milhões de boe/d, o que corresponde a 67,8% do total nacional. Foram produzidos 1,875 milhões de b/d de petróleo e 77,57 milhões de m³/d de gás natural. Houve redução de 9% em relação ao mês anterior e aumento de 12,2% em relação a maio de 2019.

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