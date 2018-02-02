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Perdas

Preço do bitcoin cai pela metade desde dezembro

Notícias de mais regulação colocam dúvidas sobre moeda digital

Publicado em 

02 fev 2018 às 11:12

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 11:12

Bitcoin, criptomoeda Crédito: Reprodução / Pixabay
Após um ano em que disparou de US$ 1 mil para mais US$ 20 mil, o bitcoin começou 2018 com perdas. Desde dezembro, quando chegou aos US$ 20 mil, o preço da moeda digital caiu pela metade. Nesta sexta-feira, ampliou sua queda e caminha para ter a pior semana desde 2013.
O bitcoin recuava 9% nesta sexta-feira, acumulando queda de mais de 30% na semana. A criptomoeda chegou a cair a US$ 8.155 na bolsa com sede em Luxemburgo Bitstamp, em meio a uma ampla retração do mercado. Outras grandes moedas digitais perderam mais de 20% de seu valor nas últimas 24 horas de negociação, de acordo com a Coinmarketcap.com.
O preço da moeda já caiu mais de 55% frente a dezembro, quando fechou no maior nível da História, perto de US$ 20 mil, segundo o site CoinDesk Inc, citado pelo “Wall Street Journal”. Embora as oscilações de preço sejam uma constante nos quase dez anos de existência do bitcoin, o ritmo marca a terceira maior queda nos últimos cinco anos: caiu 76% primavera de 2013 e 85% no período entre novembro de 2013 e janeiro de 2015.
“As manchetes para criptomoedas têm sido em sua maioria negativas ultimamente. Foram semanas terríveis, mas os fundamentos positivos para as moedas digitais permanecem intactos”, escreveu em nota a clientes o sócio-gerente do Fundstrat Global Advisors, Thomas Lee.
O bitcoin é uma moeda digital que não está sujeita a regulações de nenhum governo ou banco central. As transações são feitas digitalmente, sem nenhum banco intermediar. Como o dinheiro em espécie, o bitcoin permite que os usuários gastem ou recebam os recursos de forma anônima, ou em grande parte anônima, através da internet. Milhares de computadores no mundo validam transações e adicionam novos bitcoins ao sistema. Existem outras moedas digitais, mas o bitcoin é a mais popular.
Mas as notícias recentes de países tentando ampliar a regulação sobre a moeda têm contribuído para derrubar os preços. Os Estados Unidos estão tentando regular as ofertas de cybermoedas, embora ainda não esteja claro se têm autoridade para tanto. E após semanas de especulação sobre possíveis medidas restritivas ao comércio de moedas digitais, a Coreia do Sul anunciou dará início a um novo sistema que permitirá que as transações sejam rastreadas. O objetivo é combater negócios ilegais como evasão fiscal e lavagem de dinheiro. O país é um dos que tem maior negociação de moedas digitais.

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