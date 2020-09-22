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Efeitos da pandemia

'Precisamos reabrir a economia de forma sustentável', diz presidente do Fed

Segundo Jerome Powell, retomar as atividades da sociedade e combater o coronavírus são coisas que 'caminham juntas'

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 17:37
Coronavírus está trazendo impactos à economia
Coronavírus está trazendo impactos à economia  Crédito: Freepik
O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, ressaltou que é necessário reabrir a economia dos EUA "de forma sustentável, com o vírus sob controle e uso de máscaras". Segundo ele, retomar as atividades da sociedade e combater o coronavírus são coisas que "caminham juntas". Powell ressaltou que há baixa demanda por empréstimos abaixo de US$ 1 milhão no programa chamado Main Street, adotado para ajudar empresas a enfrentar problemas financeiros gerados pela recessão provocada pela pandemia da covid-19.
O presidente do Federal Reserve ressaltou que, apesar da crise econômica, "os bancos estão funcionando bem" nos EUA. "Os testes de estresse ajudam a averiguar condições de bancos em momentos como os atuais", apontou. Ele ressaltou que instituições financeiras de menor porte enfrentam desafios para emprestar recursos para pequenas empresas que estão sendo afetadas pela recessão.
Os comentários foram feitos em audiência no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes.

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