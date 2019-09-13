Poupança corrigida pela inflação deve aumentar ganho de investidor

Poupança vai render de acordo com a inflação Crédito: Pixabay

poupança pode passar a render mais. O governo federal está estudando modificar a rentabilidade da aplicação para torná-la mais atrativa. A ideia é corrigir o rendimento poupança pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, o que segundo especialistas vai dar uma sensação de ganho real para o poupador e proporcionar uma fonte alternativa de recursos para a habitação. Forma favorita do brasileiro guardar dinheiro, a caderneta depode passar a render mais. Oestá estudando modificar ada aplicação para torná-la mais atrativa. A ideia é corrigir o rendimento poupança pelo, a inflação oficial do país, o que segundo especialistas vai dar uma sensação de ganho real para o poupador e proporcionar uma fonte alternativa de recursos para a

Banco Central (BC) e o Ministério da Economia. De acordo com informações do jornal O Globo, independentemente do patamar da Selic, o retorno da caderneta seria equivalente a 70% da taxa básica de juros acrescido da variação do IPCA. O tema está sendo discutido entre oe o. De acordo com informações do jornal O Globo, independentemente do patamar da, o retorno da caderneta seria equivalente a 70% da taxa básica de juros acrescido da variação do IPCA.

Taxa Referencial (TR), usada hoje na rentabilidade da poupança junto da Selic, mas que está zerada desde o ano passado. Com isso, a inflação substituiria a, usada hoje na rentabilidade da poupança junto da Selic, mas que está zerada desde o ano passado.

Conselho Regional de Economia (Corecon), se a poupança estiver atrelada à inflação o poupador vai sair em vantagem. Atualmente, com a Selic em 6% ao ano, a poupança rende 70% da sua variação mais a TR, ou seja, 4,2% ao ano. Para Vaner Corrêa Simões Júnior, que é economista e conselheiro do, se a poupança estiver atrelada ào poupador vai sair em vantagem. Atualmente, com a Selic em 6% ao ano, a poupança rende 70% da sua variação mais a TR, ou seja, 4,2% ao ano.

Banco Central, a inflação acumulada de agosto, nos últimos 12 meses, é de 3,43%. Com a mudança, o dinheiro aplicado na poupança renderia 7,63% ao ano. O percentual é bem superior à meta de inflação para 2019 (4,25%), que já é ligeiramente mais elevado do que o atual rendimento da poupança. De acordo com o, a inflação acumulada de agosto, nos últimos 12 meses, é de 3,43%. Com a mudança, o dinheiro aplicado narenderia 7,63% ao ano. O percentual é bem superior à meta de inflação para 2019 (4,25%), que já é ligeiramente mais elevado do que o atual rendimento da poupança.

“Atrelar a poupança é uma medida é positiva, mas o governo não deve deixar a poupança com um percentual muito superior ao do IPCA por causa da fuga de investidores da renda fixa, como a compra de papéis de dívida pública, o que não seria interessante para o governo”, pondera o conselheiro do Corecon.

Impactos na construção civil

Sindicato das Empresas de Construção do Espírito Santo (Sinduscon-ES), existem duas fontes de financiamento do mercado imobiliário. Um delas são repasses do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS). Já a outra vem de recursos aplicados na poupança. De acordo com Aristóteles Passos Costa Neto, vice-presidente do(Sinduscon-ES), existem duas fontes de financiamento do. Um delas são repasses do. Já a outra vem de recursos aplicados na poupança.

“Qualquer empresa que queira fazer um empreendimento vai a um banco, público ou privado, para pegar empréstimo com o dinheiro que vem desses fundos. Depois, quando vende as unidades habitacionais, paga esse empréstimo”, explica.

liberação do saque do FGTS, que é fundamental para que elas toquem as obras do Programa Minha Casa Minha Vida. Além disso, no acumulado de janeiro a agosto deste ano, os resgates da poupança já somavam R$ 1,59 trilhão. O valor é superior ao de depósitos (R$ 1,57 trilhão) em R$ 14,8 bilhões. Desde o começo do ano, as empresas do ramo da construção civil estão descontentes com a, que é fundamental para que elas toquem as obras do. Além disso, no acumulado de janeiro a agosto deste ano, os resgates da poupança já somavam R$ 1,59 trilhão. O valor é superior ao de depósitos (R$ 1,57 trilhão) em R$ 14,8 bilhões.

Com a

poupança mais atrativa, mais pessoas vão alocar seu capital nela e, consequentemente, haverá mais dinheiro a ser emprestado às empresas por meio do fundo que ela abastece.

André Moura, professor do curso de finanças da Fucape e co-fundador da Upthinkr, lembra que a maioria das pessoas compram o imóvel através de financiamento.