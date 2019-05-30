Postos de gasolina no ES não vão participar de Dia Livre de Imposto

Postos de gasolina não vão participar de Dia Livra de Impostos Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Diferente dos anos anteriores, neste não haverá posto de gasolina participando do Dia Livre de Impostos, celebrado nesta quinta-feira (30). Organizadores das ações não conseguiram revendedoras de combustíveis para participarem da ação.

Segundo uma fonte ligada ao setor, para que um posto oferte gasolina mais barata, ele precisaria do apoio da distribuidora, sem ela não teria como absorver todo o custo do imposto.

De acordo com a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes (Fecobustíveis), em média, 43% do valor da gasolina é composto de impostos (ICMS, Cide e PIS/Cofins).

O GazetaOnline procurou as entidades que participam de ação de protesto contra a alta incidência de impostos sobre os produtos no Brasil. Todas responderam que não haveria postos participantes.