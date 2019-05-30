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Nesta quinta-feira

Postos de gasolina no ES não vão participar de Dia Livre de Imposto

De acordo com a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes (Fecobustíveis), em média, 43% do valor da gasolina é composto de impostos (ICMS, Cide e PIS/Cofins)

Publicado em 

29 mai 2019 às 22:31

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 22:31

Postos de gasolina não vão participar de Dia Livra de Impostos Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Diferente dos anos anteriores, neste não haverá posto de gasolina participando do Dia Livre de Impostos, celebrado nesta quinta-feira (30). Organizadores das ações não conseguiram revendedoras de combustíveis para participarem da ação.
Segundo uma fonte ligada ao setor, para que um posto oferte gasolina mais barata, ele precisaria do apoio da distribuidora, sem ela não teria como absorver todo o custo do imposto.
De acordo com a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes (Fecobustíveis), em média, 43% do valor da gasolina é composto de impostos (ICMS, Cide e PIS/Cofins).
>Confira a lista do Dia Livre de Impostos: produtos à venda no ES até 70% mais baratos
O GazetaOnline procurou as entidades que participam de ação de protesto contra a alta incidência de impostos sobre os produtos no Brasil. Todas responderam que não haveria postos participantes.  
No ano passado, um posto de gasolina de Vitória comercializou o combustível a R$ 1,96 o litro. Neste ano, o Grupo Domingos Martins e a Federação Capixaba de Jovens Empreendedores (Fecaje), que organizou o evento de 2018, disse que não conseguiu nenhum posto para participar. A Câmara dos Dirigentes Logistas de Vitória (CDL) há mais de quatro anos não realiza a ação em postos).

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