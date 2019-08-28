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Operação Efígie II

Polícia Federal faz operação no ES para combater fraudes no INSS

Organização criminosa atuava no Espírito Santo e na Bahia usa documentos falsos para "criar" pessoas fictícias para saque de Benefícios de Prestação Continuada de Amparo ao Idoso

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 11:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2019 às 11:35
Os crimes investigados são uso de documento falso, falsidade ideológica, falsificação de documento público, estelionato qualificado, organização criminosa e lavagem de capitais Crédito: Agência Brasil | Arquivo
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (28), a Operação Efígie II, com cumprimento de um mandado de busca e apreensão, sequestro de cinco imóveis e bloqueio de contas bancárias em nome dos envolvidos e de pessoas fictícias, tudo determinado pela Justiça Federal de Vitória.
>Grupo que deu prejuízo de R$ 6 milhões ao INSS na mira da PF no ES
A investigação busca desbaratar uma organização criminosa com atuação no Espírito Santo e Bahia que pratica fraudes contra Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com a utilização de documentos falsos para criação de pessoas fictícias para saque de Benefícios de Prestação Continuada de Amparo ao Idoso.
A ação de hoje visa garantir o ressarcimento do prejuízo causado a União (Previdência Social) pelo grupo criminoso, além de identificar novos elementos de prova e eventual participação de outros envolvidos.
A operação contou com o apoio da Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista (CGINT), do Ministério da Economia.
Os crimes investigados são uso de documento falso, falsidade ideológica, falsificação de documento público, estelionato qualificado, organização criminosa e lavagem de capitais.
 

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