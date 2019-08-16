Petróleo deve render R$ 260 milhões ao ES para compensar a Lei Kandir

Navio-plataforma na Bacia de Santos, área contemplada no Megaleilão Crédito: Steferson Faria/Agência Petrobras

O valor estimado leva em consideração o percentual de 2,39% que o Espírito Santo tem no Fundo de Participação dos Estados (FPE). Mas o pedaço capixaba nesse bolo tem chance de ser ainda maior.

Ministério da Economia estuda criar indicadores de performance para premiar as unidades da Federação com os melhores dados nas áreas fiscais, de saúde, de educação e também de abertura no mercado de gás . A medida tem a intenção também de compensar as perdas tributárias nas exportações.

educação. Foi a maior nota do Ideb em 2018. O governo capixaba ainda prepara a quebra do monopólio da estatal de gás. Além de ser o único a ter nota A no Tesouro Nacional, o Estado tem apresentado avanço em quesitos sociais, como deFoi a maior nota do Ideb em 2018. O governo capixaba ainda prepara a

Um novo contrato de concessão que deve ser assinado agora em setembro vai permitir aos consumidores livres (grandes empresas) e às produtoras do combustível o uso da infraestrutura de distribuição.

Esses pontos fiscais, sociais e regulatórios vão dar vantagens competitivas para o Estado na repartição dos recursos da cessão onerosa.

Segundo o diretor do Programa de Recuperação dos Estados, do Ministério da Economia, Bruno Funchal , vão receber a maior fatia dos recursos aqueles com os melhores resultados e os entes que estão subindo nos rankings. “A ideia é dividir o dinheiro de uma forma que esse chegue de fato a quem precisa e não fique concentrado em Brasília.”

No dia 5 de agosto, a União apresentou proposta de acordo que prevê transferir aos Estados os R$ 10,9 bilhões, 15% do valor líquido que será arrecadado com o megaleilão da cessão onerosa. A receita estimada para o governo federal com o bônus de assinatura na venda dos campos marítimos será de R$ 106,6 bilhões. Após o pagamento de R$ 33,6 bilhões à Petrobras por perdas que a companhia teve no passado, o Ministério da Economia vai retirar dos R$ 72 bilhões que sobram o volume que vai para as federações.

“O que Estados vão receber, na verdade, é mais recursos do que o da Kandir. Queremos sair de um modelo e mudar para outro. A briga ficará no passado. Daqui para a frente a União fará os repasses a partir dos ganhos que tiver com outros leilões de petróleo e também com os royalties e participações especiais”, explica Funchal.

A forma de distribuição foi posta em mesa durante audiência que reuniu representantes dos Estados, União e do Ministério da Economia no Supremo Tribunal Federal (STF) para discutir os repasses relacionados à Lei Kandir. A audiência foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes, que é relator de ação na Suprema Corte.

As propostas para mudar o pacto federativo terão que passar pelas mãos do Congresso. A substituição da Lei Kandir deve ser discutida em projeto de lei, mas, para outros assuntos, haverá necessidade de aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

Bruno Funchal, do Ministério da Economia Crédito: Matheus Zardini

Funchal lembra que parecer da área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) já havia concluído que a União não tem mais a obrigação de fazer repasses bilionários aos Estados por causa da Lei Kandir. “Os governadores avaliam que teriam direito de tributar as exportações e fazem as contas sobre as compensações da Lei Kandir com base no que as empresas venderam. O que eles não entendem é que se não existe a desoneração não teria comercialização no mesmo nível para o mercado externo.”

Repasse pode ser ainda maior

Além dos indicadores fiscais, regulatórios e sociais terem um peso no percentual que os Estados vão receber dos recursos do megaleilão, há a possibilidade de a divisão do dinheiro ser maior. Enquanto o governo quer dar R$ 10,9 bilhões para Estados mais R$ 10,9 bilhões para municípios, o Senado deseja aumentar em R$ 10 bilhões o valor a ser repassado. Se isso ocorrer, o Espírito Santo pode receber quase R$ 400 milhões.

Há uma articulação para que a divisão do bônus de assinatura ocorra antes do pagamento da dívida do governo com a Petrobras. Com isso, o total de recursos destinados a governadores e prefeitos chegaria a quase R$ 32 bilhões.

Neste caso, o valor líquido que sobraria para a União diminuiria de R$ 51,07 bilhões para R$ 40,99 bilhões. A demanda foi apresentada por parlamentares ao relator da proposta no Senado, Cid Gomes (PDT), que promete concluir o parecer até o fim da semana que vem.

O relator não mexerá nos porcentuais, mas está considerando revisar o valor total da distribuição. “Essa é uma demanda que existe de alteração do que foi aprovado na Câmara. Como relator, tenho que expressar uma média do pensamento do Senado”, declarou o parlamentar.